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Yaşam

SÜPER LOTODA 1 KİŞİ 6 BİLDİ ANKARA (A.A)

30 Temmuz 2010 02:12

-SÜPER LOTODA 1 KİŞİ 6 BİLDİ ANKARA (A.A) - 29.07.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.      145. haftanın kazandıran numaraları 6, 10, 14, 28, 35 ve 46 olarak belirlendi. Çekilişte, 6 bilen 1 kişi 1 milyon 911 bin 179 lira kazandı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 2 bin 917 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 472 kişi 63 lira 70'er kuruş, 3 bilen 80 bin 974 kişi de 5 lira 70'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Aydın-Kuşadası'ndaki bayiden yatırdığı bildirildi.

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