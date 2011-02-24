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Yaşam

SÜPER LOTO YİNE DEVRETTİ ANKARA (A.A)

24 Şubat 2011 23:55

-SÜPER LOTO YİNE DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 24.02.2011 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 682 bin 110 lira 88 kuruş haftaya devretti. Büyük ikramiye, üçüncü kez devretmiş oldu. 175. haftanın kazandıran numaraları 6, 10, 16, 33, 36 ve 41 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 113 kişi 3 bin 106 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 708 kişi 66 lira 95'er kuruş, 3 bilen 110 bin 166 kişi 5 lira 60'ar kuruş ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte, 5 milyon 32 bin 236 lira 87 kuruş ikramiye dağıtıldı.  Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 620 bin 156 lira 31 kuruş, KDV olarak 1 milyon 72 bin 700 lira 8 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 600 bin 57 lira 89 kuruş aktarılacak.

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