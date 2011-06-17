Süper Loto yine devretti

T24 - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 982 bin 438 lira haftaya devretti.





Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 191. hafta çekilişi sonuçlandı. Kazanan numaralar 7, 13, 23, 30, 44 ve 47 olarak belirlendi.

Çekiliş sonucuna göre 3 bilen 237 bin 109 kişi 6 lira 95'er kuruş, 4 bilen 12 bin 213 kişi 78 lira 50'şer kuruş, 5 bilen 214 kişi 4 bin 161 lira ikramiye kazandı. 6 bilen çıkmayınca 12 milyon 982 bin 438 lira 95 kuruş sekizinci kez devretti.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 16 milyon 479 bin 520 lira 99 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Elde edilen hasılattan Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumu'na, Olimpiyat Oyunlarına, Savunma Sanayiine, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 3 milyon 815 bin lira 92 kuruş; KDV'ye 2 milyon 519 bin 679 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi'ne 1 milyon 412 bin 963 lira 30 kuruş aktarıldı.