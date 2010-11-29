Süper Loto talihlisi: İlk işim elektrik ve bakkal borcumu ödeyeceğim

T24 - Süper Loto’dan büyük ikramiyenin yarısı olan 9 milyon 518 bin 441 lira 75 kuruşun sahibi olan Karaduman kardeşlerden Kenan Karaduman, parayı nasıl değerlendireceklerini henüz düşünmediklerini belirterek, “Ancak ilk olarak elektrik borcumu ve bakkala birikmiş borçlarımı ödeyeceğim” dedi.





Bir tekstil fabrikasında asgari ücretle çalışan ve elektrik borcu nedeniyle maaşı hacizli olan 38 yaşındaki Kenan Karaduman Bursa’da yayımlanan ‘Bursa Hakimiyet’ gazetesine röportaj verdi. Eşi Nezahat Karaduman ile birlikte Yeşim Tekstil’de çalışan bir çocuk babası Karaduman, 400 TL’ye kirada oturduğunu kaydederek, kuponu yatırdığı günü şöyle anlattı: “O gün eşim, doğalgaz borcumuzu yatırman için 170 TL verdi. Paranın 130 lirası ile ilk faturayı yatırdım, kalan 40 lirayı ise yatırmayıp kendime harçlık olarak ayırdım. Aynı gün ağabeyim Kerami ile karşılaştım. O sırada Loto bayisinin önünden geçerken ağabeyim bana, ‘Para varsa oynasana. 19 milyon TL veriyormuş’ deyince ben de hemen bayiiye gidip 6 kolonluk tam kupon oynadım. Ertesi gün yine bir işimiz için ağabeyimle buluştuğumuz kahvede gazeteden ikramiyenin yarısının bizim kupona isabet ettiğini öğrendik. O gün kimseye bir şey söylemedik. Defalarca kupon ile kazanan numaraları karşılaştırdım. Daha sonra Milli Piyango Bölge Müdürlüğü’ne giderek, talihlinin biz olduğumuzu ve parayı nasıl alabileceğimizi sorduk.”



‘Para ihtiyaç sahibine çıktı'

Karapınar Mahallesi’nde ağabeyi Kerami Karaduman ile birlikte çalıştırdıkları balık restoranını, işlerin kötü gitmesi nedeniyle kapattıklarını anlatan Kenan Karaduman, bunun üzerine kendisinin bir tekstil fabrikasına girip çalışmaya başladığını belirtti Kenan Karaduman sözlerini şöyle sürdürdü: “Restoran benim üzerime olduğu için ödeyemediğimiz elektrik borçları yüzünden maaşıma haciz gelmişti. 599 TL olan maaşım, hiç tam olarak elime geçmiyordu. Bu yüzden de merak edenlere söylüyorum. Gerçekten para ihtiyaç sahibine çıkmıştır. Buna çok ihtiyacımız vardı. Dualarımız kabul oldu. Bundan sonraki yaşamımızda çok değişiklik olmayacak. Hatta kirada oturduğum evi dahi değiştirmeyi şimdilik düşünmüyorum.” Bu arada ikramiyelerini bugün alması beklenen Kenan Karaduman ve ağabeylerine, anlaştıkları banka tarafından 3 son model otomobil hediye edildi.



