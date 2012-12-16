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Yaşam

Süper Loto talihlisi ikramiyesini hâlâ almadı

Süper Loto'nun 22 Kasım 2012'de düzenlenen çekilişinde 6 bilerek 21 milyon 763 bin 311 lira ikramiye kazanan talihli bugüne kadar ortaya çıkmadı

16 Aralık 2012 14:19

Süper Loto'da 21,8 milyon lira ikramiye kazanan talihli, aradan 24 gün geçmesine rağmen hala ikramiyesini almadı. Loto milyonerinin 24 günlük faiz kaybı 122 bin liraya ulaşıyor.

Süper Loto'nun 22 Kasım 2012'de düzenlenen çekilişinde 6 bilerek 21 milyon 763 bin 311 lira ikramiye kazanan talihli bugüne kadar ortaya çıkmadı.

Kuponunu Kayseri'nin Kocasinan ilçesinden yatırdığı belirlenen talihlinin bu kadar uzun sürede ikramiyesini almaması, Milli Piyango İdaresi yetkililerini de şaşırttı.

Büyük ikramiye talihlilerinin genelde ikramiyelerini 7 ile 14 gün içinde aldıklarını ifade eden yetkililer, ''Bu zamana kadar ikramiyenin alınmamasının bir kaç nedeni olabilir. Talihli, kamuoyunun bunu unutması için bilinçli olarak gelip almıyor olabilir. Oynadığı kupona ikramiye çıktığını fark etmemiş olabilir. Kuponu kaybetmiş olabilir'' diye konuştular.

Süper Loto talihlisi, çekini almaması nedeniyle yüzde 8,50 faiz oranı üzerinden günlük 5 bin 68 lira kayba uğruyor. Loto milyonerinin 24 günlük kaybı ise 122 bin liraya ulaşıyor.

Talihlinin Kayseri'den çıkması üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da Kayseri'ye yatırım yapma çağrısında bulunmuş, ''İnşallah o Kayserili hemşehrimizi de tanırız ve yatırımını hep birlikte izleriz'' demişti.

Öte yandan Milli Piyango İdaresi, ikramiyelerin alınması için talihlilere 1 yıllık süre tanıyor. 1 yıl içinde tahsil edilmeyen ikramiyeler, zaman aşımına bağlı olarak ilgili idarelere gelir kaydediliyor.


185 milyon liralık ikramiye alınmadı


Bu arada, şans oyunlarında son 5 yılda 185 milyon lira tutarında ikramiye, dikkatsizlik veya unutkanlık nedeniyle sahiplerince alınmadı.

Vatandaşların Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden geçen yıl tahsil etmediği ikramiye tutarı ise 43 milyon 766 bin 404 lira olarak belirlendi. Geçen yıl alınmayan ikramiyelerin 19,6 milyon lirasını Piyango, 11,4 milyon lirasını Sayısal Loto, 4,6 milyon lirasını Süper Loto ikramiyeleri oluşturdu. On Numara'da alınmayan ikramiye tutarı 4 milyon lira, Şans Topu'nda 3,6 milyon lira, Hemen Kazan'da da 493 bin lira oldu.

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