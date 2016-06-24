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Süper Loto sonuçları belli oldu

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Süper Loto'nun 453. hafta sonuçları belli açıklandı

24 Haziran 2016 00:40

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 5 farklı şans oyunundan en çok kazandıran oyunu olan ve her hafta perşembe günleri büyük umutlarla oynanan Süper Loto'nun 453. hafta sonuçları belli açıklandı.

23 Haziran tarihli Süper Loto sonuçlarına göre büyük ikramiyeyi bilen çıkmadı ve üçüncü devir gerçekleşti.

Süper Loto 453. hafta kazandıran numaraları; 12-19-30-44-47-48 olarak belirlendi.

Süper Loto 23 Haziran 2016 tarihli çekilişinde altı bilen çıkmayınca 4.590.728,99 TL’ye yükselen büyük ikramiye haftaya devretti.

Gelecek hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde bu ikramiyenin 8 milyon lira olması bekleniyor.

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