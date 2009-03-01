Süper Loto rekora koşuyor

Milli Piyango İdaresi, Süper Loto ile tarihinin en yüksek ikramiyesini vermeye hazırlanıyor. Süper Loto'da büyük ikramiyenin bu hafta 30 milyon lirayı bulması bekleniyor.



11 haftadır 6 bilenin çıkmadığı Süper Loto'da, 5 Mart Perşembe günkü 72. hafta çekilişine 22 milyon 639 bin 396 lira devretti.



Süper Loto'da geçen hafta 21 milyon kolon dolduran vatandaşlar, büyük ikramiyenin 22,6 milyon lirayı aştığı 11. hafta çekilişinde bu sayıyı 33 milyon 458 bine yükseltti. Devirsiz haftalarda 2.5 milyon kolon oyun oynanan Süper Loto'da büyük ikramiyenin 30 milyon lirayı aşacağı 72. hafta çekilişi öncesinde bu rakamın 45-50 milyon kolon seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.



Süper Loto'da büyük ikramiyenin 30 milyon lirayı bulması Türkiye'de şans oyunlarında tarihin en yüksek ikramiyesinin verilecek olması anlamına da geliyor.



Milli Piyango İdaresi, bugüne kadar şans oyunlarında büyük ikramiye olarak en fazla 25 milyon lira dağıttı. 2007 ve 2008 yıllarının yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi olan bu tutar, her iki çekilişte de çeyrek bilete isabet etti ve 4'e bölündü.



İdare, oynattığı talih oyunlarında 1 kişiye en fazla parayı ise yine Süper Loto'da verdi. 32. hafta çekilişinde, 11 haftalık devirin ardından 6'yı tek başına tutturan talihliye 14 milyon 108 bin 530 lira ikramiye ödendi.



Önümüzdeki haftanın büyük ikramiyesi 30 milyon lira, talihli ya da talihlilerini zengin edecek. 30 milyon liranın Hazine kâğıtlarında değerlendirilmesi halinde, son ihalede oluşan faizlere göre yıllık getirisi 4 milyon 350 bin 70 lira olacak. Günlük faiz geliri de 11 bin 918 lirayı bulacak.



30 milyon lira ile tanesi 200 bin liradan 150 adet daire edinilebilecek. Aynı şekilde 88 bin 496 cumhuriyet altını alınabilecek.



En şanslı numaralar



Bu arada, Süper Loto'nun son 1 yıldaki çekilişlerinde en şanslı numara 17 olarak belirlendi. Bu rakam, Süper Loto'nun 12 ayrı çekilişinde de ikramiye numaraları arasında yer aldı.



Bunu ''9, 28, 37, 41 ve 47'' takip etti. Bu 5 numara da son bir yıldaki çekilişlerde 9 kez kürelerden çıktı. 32, 43, 50 ve 54 numaraları ise değişik tarihlerdeki 8 çekilişte Süper Lotoculara şans dağıttı.



19 Ekim 2007'de oynanmaya başlanan ve ilk çekilişi 25 Ekim 2007 tarihinde yapılan Süper Loto'da büyük ikramiye, en son 11 Aralık 2008 tarihindeki 60. hafta çekilişinde verildi.



Söz konusu tarihten sonra gerçekleştirilen 11 çekilişte hiç kimse Süper Loto'daki 6 rakamına ulaşamadı. Bu şekilde 11. haftaya 16 milyon 253 bin lira, 12. haftaya ise 22 milyon 639 bin lira devretti. Süper Loto'da kazanma ihtimali 26 milyon kolonda 1.

