-SÜPER LOTO HAFTAYA DEVRETTİ ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen çıkmadı ve 5 milyon 965 bin 181 lira haftaya devretti. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazanan numaralar 17, 30, 34, 45, 46 ve 50 olarak belirlendi. Çekiliş sonucunda 3 bilen 96 bin 286 kişi 6 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 465 kişi 92 lira 10'ar kuruş, 5 bilen 69 kişi 5 bin 479 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı. Elde edilen hasılattan Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumu'na, Olimpiyat oyunlarına, savunma sanayine, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 1 milyon 744 bin 392 lira 82 kuruş, KDV'ye 1 milyon 154 bin 429 lira 85 kuruş, Şans Oyunları Vergisi'ne 646 bin 71 lira 42 kuruş aktarıldı.