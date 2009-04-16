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Yaşam

Süper Loto devretti

Süper Loto'da bu hafta şanslı numaralar; 5, 12, 17, 19, 20 ve 43 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 197 bin 423 TL 86 Kr haftaya devretti.

16 Nisan 2009 03:00

Süper Loto'nun  bu haftaki çekilişinde şanslı numaralar; 5, 12, 17, 19, 20 ve 43 olarak belirlendi. 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 197 bin 423 TL 86 Kr haftaya devretti. 

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. Çekilişte numaralar; 5, 12, 17, 19, 20 ve 43 olarak belirlendi. Bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 197 bin 423 TL 86 Kr haftaya devredildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 5 bin 662 TL 95'er Kr, 4 bilen 4 bin 131 kişi 81 TL 30'ar Kr, 3 bilen 87 bin 319 kişi de 6 TL 30'ar Kr ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte, 2 milyon 394 bin 846 TL 12 Kr ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 436 bin 907 TL 64 Kr, KDV olarak 950 bin 410 TL 83 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 532 bin 188 TL 2 Kr aktarılacak.

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