-SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ YAPILDI ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 143. haftanın kazandıran numaraları 1, 2, 14, 18, 36 ve 38 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen 1 kişi 1 milyon 923 bin 787 lira, 5 bilen 51 kişi 5 bin 152 lira 85'er kuruş, 4 bilen 3 bin 920 kişi 86 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 727 kişi de 6 lira 35'er kuruş ikramiye alacak. Büyük ikramiye kazanan talihlinin, kuponunu Aydın-Söke'deki bayiden yatırdığı bildirildi. Bu haftaki çekilişte 2 milyon 934 bin 299 lira 92 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımına, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 1 milyon 212 bin 615 lira 54 kuruş, KDV olarak 803 bin 219 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 449 bin 116 lira 87 kuruş aktarılacak.