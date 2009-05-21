Süper Loto çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



83. haftanın kazandıran numaraları 7, 23, 34, 41, 52 ve 53 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 991 bin 440 lira 82 kuruş haftaya devredildi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bu haftada 5 bilen 47 kişi, 5 bin 487 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 62 kişi, 91 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 66 bin 623 kişi de 6 lira 80'er kuruş ikramiyealacak.



Bu haftaki çekilişte, 1 milyon 982 bin 878 lira 32 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na 1 milyon 189 bin 726 lira 97 kuruş, KDV olarak 787 bin 451 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 440 bin 639 lira 62 kuruş aktarılacak.

