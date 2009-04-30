Süper Loto çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Çekilişte kazandıran numaralar 13, 26, 28, 43, 50 ve 54 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 1 milyon 104 bin 352 TL 10 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 59 kişi 4 bin 867 TL 50'şer Kr, 4 bilen 3 bin 513 kişi 88 TL 35'er Kr, 3 bilen 73 bin 448 kişi de 6 TL 90'ar Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İstanbul-Şişli'deki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 2 milyon 208 bin 699 TL 37 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 325 bin 219 TL 62 Kr, KDV olarak 876 bin 281 TL 19 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 822 TL 8 Kr aktarılacak.

