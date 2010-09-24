-SÜPER LOTO ÇEKİLDİ ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi 5 milyon 563 bin 870 TL 45 kuruş ikramiye kazandı. 153. haftanın kazandıran numaraları 6, 13, 16, 18, 37 ve 41 olarak belirlendi. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 4 bin 353 TL 55'er kuruş, 4 bilen 5 bin 982 kişi 71'er TL, 3 bilen 114 bin 975 kişi 6'şar TL ikramiye alacak. Bu haftaki çekilişte 7 milyon 70 bin 261 TL 96 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 807 bin 673 TL 96 kuruş, KDV olarak 1 milyon 197 bin 618 TL 25 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 669 bin 508 TL 88 kuruş aktarılacak.