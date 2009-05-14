Süper Loto 2 milyon 198 bin TL ikramiye verdi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı.



82. Hafta'nın kazandıran numaraları 4, 13, 14, 17, 19 ve 38 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 2 milyon 198 bin 656 TL 30 Kr ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 68 kişi 4 bin 307 TL 95'er Kr, 4 bilen 4 bin 360 kişi 73 TL 35'er Kr, 3 bilen 90 bin 936 kişi de 5 TL 65'er Kr ikramiye alacak.



Büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu İzmir-Bornova'daki bayiden yatırdığı bildirildi.



Bu haftaki çekilişte, 3 milyon 325 bin 191 TL 34 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 1 milyon 351 bin 842 TL 22 Kr, KDV olarak 894 bin 495 TL 97 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 500 bin 682 TL 30 Kr aktarılacak.

