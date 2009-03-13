Süper Loto 2 kişiye güldü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde 2, 5, 29, 38, 41 ve 51 numaralarını tahmin eden 2 kişi, 24 milyon 908 bin 903 TL 85'er Kr kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişi yapıldı. 73. Hafta'nın kazandıran numaraları; 2, 5, 29, 38, 41 ve 51 olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 bilenler kuponlarını Bursa-Nilüfer ve İstanbul-Beylikdüzü'ndeki bayilere yatırdı.



5 bilen 548 kişi 7 bin 434 TL 65'er Kr, 4 bilen 35 bin 286 kişi 124 TL 40'ar Kr, 3 bilen 847 bin 496 kişi de 8 TL 50'şer Kr ikramiye alacak.



Bu haftaki çekilişte, 65 milyon 485 bin 290 TL 38 Kr ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan Türkiye'nin tanıtımı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Olimpiyat Oyunları, Savunma Sanayii ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna 18 milyon 801 bin 9 TL 72 Kr, KDV olarak 12 milyon 402 bin 993 TL 66 Kr, Şans Oyunları Vergisi olarak da 6 milyon 963 bin 336 TL 93 Kr aktarılacak.



Bu arada Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda bulunan bir şans oyunu bayisinin sahibi, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen Süper Loto 6/54 oyununun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bulunduğu kuponun, büyük olasılıkla kendi bayisinden yatırılmış olduğunu öne sürdü.

