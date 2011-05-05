-SÜPER LİG'TE HAFTANIN HAKEMLERİ AÇIKLANDI İSTANBUL (A.A) - 05.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyon adaylarından lider Fenerbahçe'nin Kardemir Karabükspor maçını Bülent Yıldırım, ikinci sıradaki Trabzonspor'un Bucaspor maçını ise Yunus Yıldırım yönetecek. Süper Lig'de 32. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şunlar: Yarın: 20.00 Eskişehirspor-Kayserispor: Mustafa İlker Coşkun 7 Mayıs Cumartesi: 15.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Medical Park Antalyaspor: Hakan Ceylan 20.00 Gaziantepspor-Manisaspor: Bünyamin Gezer 20.00 Bursaspor-Beşiktaş: Süleyman Abay 8 Mayıs Pazar: 16.00 Gençlerbirliği-Konyaspor: Mete Kalkavan 20.00 Bucaspor-Trabzonspor: Yunus Yıldırım 20.00 Sivasspor-Ankaragücü: Mustafa Kamil Abitoğlu 20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım 9 Mayıs Pazartesi: 20.00 Galatasaray-Kasımpaşa: Hüseyin Sabancı