Süper Lig'in kuralları değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) yaz seminerinde 2016-2017 sezonunda uygulanacak yeni futbol kuralları anlatıldı.

NTV'de yer alan habere göre, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu ve MHK Danışmanı Roberto Rosetti, TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde düzenlenen hakem seminerinin son gününde basın mensupları için bir bilgilendirme toplantısı yaptı.

MHK'nin yeni üyeleriyle Spor Toto Süper Lig ve alt klasman hakemlerinin de katılım gösterdiği toplantıda Namoğlu, yeni kuralların Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından uygulamaya konulduğunu dile getirdi.

Yeni MHK'nin hakem kökenli üyelerden kurulduğunu vurgulayan Namoğlu, yapılan 56 değişikliğin kulüplere anlatılacağını belirtti.

Namoğlu, futbolun bütün paydaşlarının birbirlerine saygılı olmalarını vurgulayarak her klasmandaki hakemin her maça verileceğini kaydetti.

İşte yeni kurallardan bazıları ve nasıl uygulanacakları...

-Elle oynama (Nerede olduğu önemli değil): Kırımızı Kart

-Ceza alanı dışında yapılan faul: Serbest vuruş ve kırmızı kart

-Ciddi faullü oyun veya şiddetli hareket (Nerede olduğu önemli değil): Kırmızı kart

-Ceza alanı içinde yapılan faul: Penaltı ve sarı kart



Ancak ihlal bir tutma, çekme, itme ise: Penaltı ve kırmızı kart

İhlal yapan oyuncu topla oynamaya teşbbüs etmiyorsa veya top için müdahala şansı yoksa: Kırmızı kart

---Oyun sadece oyuna müdahale varsa durdurulur

Müdahale eğer:

-Bir takım görevlisi, yedek oyuncu değiştirilmiş veya ihraç edilmiş oyuncu tarafından yapılırsa: Serbest vuruş veya penaltı

---Oyuncuların ekipmanlarıyla ilgili olarak, kaza ile kramponunu, tekmeliğini kaybeden oyuncu oyunun ilk durduğu anda oynayabilir.

---Bir oyuncu teçhizatını değiştirdikten/düzelttikten sonra oyuna dönebilir. Ancak öncesinde

-Görevli bir hakem ekipmanını kontrol etmeli

-Hakem izni alınmalıdır

---Bir oyuncu maç öncesi saha kontrolü esnasında ihraç edilebilir.

-Oyuncu listesi teslim edilmeden önce, listede yer alamaz

-Oyuncu listesi teslime dildikten sonra, yerine bir yedek oyuncu yazılabilir yada yedek oyuncunun yerine kimse yazılmaz.

---Sakatlıklarda oyun alanının terk etme istisnaları

-Bir oyuncu sakatlandığı zaman ve o sakatlık sebebiyle bir kart çıktıysa sarı veya kırmızı kart artık oyuncu kısa bir süre sahada tedavi edilebilecek. (20-25) saniye.

---Başlama vuruşu bundan sonra herhangi bir yöne doğru yapılabilir.

---Top açıkça hareket ettiği anda oyundadır.

---Seri penaltı atışlarında artık,

-İki takımda aynı sayıda oyuncuya sahip olacak.

-Hakem kale seçimi içinde para atışı yapacak.

-İkinci para atışı da vuruşun kim tarafından yapılacağı için olacak.

-Vuruş yapacak oyuncuların isimleri ve sırası hakem tarafından alınmayacak.

-Seri penaltı atışlarında top durduğu zaman ancak vuruş tamamlanmış olur.

---Ofsatla ilgili bir değişiklik vuruşun yapılacağı yerle ilgili. Artık ofsaytta ihlalin olduğu yerden her zaman vuruş yapılacak. Bu ihlal oyuncunun kendi yarı alanında olsa bile.

---Ofsaytle ilgili eklenen bir şeyde bir kurtarış veya topun dönüşünden sonra oyuncunun ofsayt olması veya oyun alanı dışında bir savunam oyuncusunun çizgide olması.

---Bir savunma oyuncusu ceza sahası dışına sakatlanarak çıktığı taktirde yardımcı hakem onu çizginin üzerinde oyun alanı içinde olan bir oyuncu olarak değerlendirecek ve ofsaytta dikkate alacak. Bu oyunun ilk durduğu ana kadar devam edecek. Yada savunma takımı topu aldıktan ortasahayı gittiği takdirde bu oyuncu ofsaytta değerlendirilmeyecek.

---Oyun alanını çevreleyen çizgilerin dışında olan faullerde, disiplin uygulamasını yapıp, serbest vuruş ihlalin olduğu yere en yakın çizgi üzerinden yapılacak.

---Oyun alanı dışındaki faul ceza alanı çizgileri dışında olursa penaltı olacaktır.

---Penaltılarda yapılan değişiklikler,

-Eğer penaltı vuruşu geriye doğru yapıldığı taktirde: endirek serbest vuruş.

-Eğer vuracak oyuncunun takım arkadaşı vuruşu yaptığı taktirde: sarı kart ve endirek serbest vuruş

-Bir penaltı esnasında oyuncu vuruşunu tamamladıktan sonra bir aldatma yaparsa vuruş hakkını kaybediyor.

-Bir kaleci penaltı atışında bir ihlal yaparsa, çizgisinden ileri giderse kaleci bir ihtar alacaktır. Golse ihtara gerek yoktur.