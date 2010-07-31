Süper Lig'in isim hakkı için kavga büyüyor



Türkiye’nin en büyük GSM şirketi Turkcell, Süper Lig’in isim hakkı yüzünden kurucusu ve halen azınlık ortağı olan Mehmet Emin Karamehmet’in şirketlerinden Digitürk’ü mahkemeye verdi. Son ihalede Süper Lig yayın haklarının A paketini 2010-2014 dönemi için ilk yıl 359 milyon 520 bin dolara almış olan Digiturk, paketin içinde yer alan ligin isim hakkını da pazarlama imkanını elde etti. Ancak Turkcell ile Digiturk arasında isim hakkı için açılacak ihalenin iki yıl öncesinde imzalanmış üç yıllık bir bir sözleşme vardı. Bu sözleşmenin bir maddesi ‘Eğer yeni ihaleyi de Digitürk kazanırsa, isim hakkı sözleşmenin birinci yılı için de Turkcell tarafından kullanılır’ diyordu.





İki şirketin arası açıldı



Ancak o günden buyana köprülerin altından çok sular geçti. Mehmet Emin Karamehmet, Turkcell’de yabancı ortakların güçbirliği yapması nedeniyle yönetim kurulu başkanlığını bırakmak zorunda kaldı ve yönetim kurulundan çekildi. Ancak bu gelişmelerin ardından Karamehmet’in yönettiği ve halen hisselerinin yarısını elinde tuttuğu Digitürk’ün, ilk gözağrısı Turkcell ile ilişkisi de bozulmaya başladı. Gerginlik Digitürk’ün, Süper Lig’in isim hakkının ihaleye çıkaracağını açıklamasıyla doruğa tırmandı.





Digitürk bu girişiminin ardından Turkcell ile aralarındaki sözleşmenin yıllardır süre gelen işbirliği kapsamında düzenlenen bir borç yapılandırma sözleşmesi olduğunu, bunun eki olarak Süper Lig isim hakkı sponsorluğu sözleşmesi imzalandığını duyurdu.





Turkcell: Bir yılımız var



“Mevcut borcun Turkcell’e ödenmesi durumunda Turkcell’in isim hakkı sponsorluğu hükümsüz hale gelecektir. Dolayısıyla isim hakkının bir yıl daha (2010-2011 sezonu için) Turkcell’de olması söz konusu değildir” açıklamasını yapan Digiturk, yayın bedelinin yüzde 126 arttığını, maç yayın adedinin de haftada 4-5’ten 9’a çıkacağını belirterek isim hakkı bedelinin de artması gerektiğini savunuyor.





Anlaşmaya göre Turkcell, Digitürk’e isim hakkı için 10, yayın sponsorluğu (Programlardaki “Turkcell sunar” anonsları) için de 10 milyon dolar olmak üzere 20 milyon dolar ödüyordu. Ancak iki şirket arasındaki borç ilişkisi nedeniyle bu miktarlar Turkcell’in alacağına mahsup ediliyordu. Şimdi Digiturk bu rakamı 35 milyon dolara çıkartmak istiyor. Ancak Turkcell tarafı ise sözleşmenin bir yılı daha olduğunu belirterek zam talebini kabul etmiyor. Bu arada GSM pazarının bir diğer etkin oyuncusu Vodafone’un da ihale açılırsa teklif vereceği öğrenildi.





Turkcell CEO’su (İcra Kurulu Başkanı) Süreyya Ciliv, Digitürk ile aralarındaki sözleşmenin bir yılı daha bulunduğunu belirterek ‘Digitürk ilk kurulduğu dönemde Turkcell’in de ortaklığı söz konusuydu. O günlerde Digitürk, Turkcell’e borçlanmış. Bu borç nedeniyle de sözkonusu ilişki bir sözleşme yapılarak devam ettirilmiş. Sözleşmeye göre bizim bir yılımız daha var. Şirketimizin haklarını korumak için dava açtık’ dedi. Ciliv zatan Digitürk’ün sözleşmeye pek uymadığından da yakınarak şunları söyledi:





‘İsim hakkı için 10 milyon dolar ödüyoruz ama kimse sözleşmeye uymuyor. Sözleşme gereği Süper Lig’de oynayan takımların oyuncularının kollarında “Turkcell Süper Lig” yazması gerekiyor. Ancak, kimse buna uymuyor. Kullanılması konusunda da yapacak çok şey yok. Sözleşmeden doğan hakkımızı kullanabilmek ve Digitürk’ün yeniden ihale açmasını önlemek için dava açtık. Davanın sonucunu bekliyoruz. Önce davanın sonucunu görmek istiyoruz. Kaybedersek durumu yeniden değerlendirip, yeniden pazarlığa oturup oturmamaya karar vereceğiz’.



