Süper Lig'in ilk hafta programı belli oldu

T24- Süper Lig 2010-2011 sezonunun ilk hafta maçları belli oldu. 14 Ağustos 2010 Cumartesi günü başlayacak Süper Lig'in 53. sezonunda ilk gün 2 maç saat 20.00'de, diğer 2 maç da saat 22.00'de oynanacak. Pazar günü 3 maçın oynanacağı ilk hafta maçları Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak 2 maçla sona erecek.





Süper Lig 1. hafta





14 Ağustos Cumartesi:



20.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Kamil Ocak)

20.00 Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)

22.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Eskişehir Atatürk)

22.00 Bucaspor-Beşiktaş (Stadı daha sonra açıklanacak)



15 Ağustos Pazar:



19.30 Ankaragücü-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs-Seyircisiz)

21.00 Kardemir Karabükspor-Manisaspor (Necmettin Şeyhoğlu)

21.45 Fenerbahçe-Madical Park Antalyaspor (FB Şükrü Saracoğlu-Seyircisiz)



16 Ağustos Pazartesi:



21.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)

21.00 Bursaspor-Konyaspor (Bursa Atatürk)



