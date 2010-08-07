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Spor

Süper Lig'in ilk hafta programı belli oldu

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. İlk maç 14 temmuz 2010 Cumartesi günü yapılacak.

07 Ağustos 2010 03:00

T24- Süper Lig 2010-2011 sezonunun ilk hafta maçları belli oldu. 14 Ağustos 2010 Cumartesi günü başlayacak Süper Lig'in 53. sezonunda ilk gün 2 maç saat 20.00'de, diğer 2 maç da saat 22.00'de oynanacak. Pazar günü 3 maçın oynanacağı ilk hafta maçları Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak 2 maçla sona erecek.


Süper Lig 1. hafta


14 Ağustos Cumartesi:

20.00 Gaziantepspor-Kasımpaşa (Kamil Ocak)
20.00 Sivasspor-Galatasaray (Sivas 4 Eylül)
22.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Eskişehir Atatürk)
22.00 Bucaspor-Beşiktaş (Stadı daha sonra açıklanacak)


15 Ağustos Pazar:

19.30 Ankaragücü-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs-Seyircisiz)
21.00 Kardemir Karabükspor-Manisaspor (Necmettin Şeyhoğlu)
21.45 Fenerbahçe-Madical Park Antalyaspor (FB Şükrü Saracoğlu-Seyircisiz)


16 Ağustos Pazartesi:

21.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor (Atatürk Olimpiyat)
21.00 Bursaspor-Konyaspor (Bursa Atatürk)

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