Süper Lig’in ilk 2 haftasında en hırçın takımlar arasında, Trabzonspor zirvede yer aldı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- SÜPER Lig’in ilk 2 haftasında 8 sarı kart gören Trabzonspor, en agresif takımların başında yer aldı.

Ligin ilk haftasında sahasında Atiker Konyaspor’u konuk eden bordo mavililerde, Yusuf Yazıcı, Pereira, Durica ve Uğur 90 dakikayı sarı kartla tamamladılar. 2’nci hafta deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelen Trabzonspor’da Olcay, Yusuf Yazıcı, Bero ve Mas bu karşılaşmada sarı kart gören isimler oldu. 2 maçta toplamda 8 sarı karta ulaşan bordo mavililer, 8 sarı kartlı Kasımpaşa ile birlikte bu alanda zirvede yer aldı.

EN AZ KART GÖREN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

İlk 2 hafta itibariyle en az kart gören takım ise Medipol Başakşehir oldu. 2 maçta toplamda 2 sarı kart gören Başakşehir’i ilk 2 haftayı 3’er sarı kartla kapatan Fenerbahçe, Bursaspor, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor takip etti.

Antalyaspor 7 sarı, Demir Grup Sivasspor 6 sarı, Kayserispor ile Osmanlıspor 5 sarı 1 kırmızı, Göztepe, Akhisar Belediyespor, Beşiktaş ile Kardemir Karabükspor 5’er, Galatasaray ile Alanyaspor ise ilk 2 haftayı 4’er sarı kartla tamamladı.

MİLLİ ARA SAKATLARA YARAYACAK

Haftasonu oynanacak karşılaşmaların ardından Süper Lig’e verilecek 15 günlük milli ara, Trabzonspor’da sakatlığı bulunan oyuncular için fırsat olacak. Bordo mavililerde ameliyat olan ve tedavisi devam eden Fabian Castillo ile sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Carl Medjani’nin milli arada eksik gidermesi ve takıma katılması bekleniyor.

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