Süper Lig'in alfabetik lideri Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Fenerbahçe’nin aynı sayıda puan, aynı averaj ve aynı galibiyet alması ilginç bir tablo çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ligin 10. haftasındaki lideri alfabetik sırayla belirledi.

Spor Toto Süper Lig'de 10. hafta mücadelesi Bursaspor-Fenerbahçe maçıyla sona erdi. Bursa Atatürk Stadı'nda alınan 1-1'lik skor sonucu ortaya çok ilginç bir tablo çıktı.

Gökhan Karataş'ın Radikal'deki haberine göre, dolu tribünler önünde oynanan haftanın kapanış karşılaşması muhteşem bir mücadeleye sahne oldu. Volkan Şen'in henüz 3. dakikada attığı golle maça adeta 1-0 önde başlayan Bursaspor, Hollandalı yıldız Dirk Kuyt'ın 66. dakikadaki etkili ortasında savunma ve kalecinin hatasıyla beraberliğe razı oldu. Ev sahibinin özellikle ikinci yarıdaki futbolu karşısında zorlanan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan bir puan çıkardı. Ancak bu sonuç ile zirve mücadelesi bir anda karıştı.

Puan aynı, averaj aynı!

Ligde Pazar akşamı Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden Beşiktaş, şu ana kadar 4 galibiyet, 2 galibiyet ve 2 yenilgi sonucu 20 puan topladı. Aynı şekilde Fenerbahçe de Bursa beraberliğiyle birlikte puanını 20'ye yükseltti. Puan eşitliği durumunda dikkate alınan averajda, ezeli rakipler birbirine yine üstünlük kuramadı. Rakip filelere 14 gol gönderen iki ekip, kalesinde 10 gol gördü.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı deplasmanda 2-0 devirdi. Ancak ikili averaj sistemi, takımlar aralarında birer maç yaptığında yani lig sona erdiğinde devreye giriyor.

Beşiktaş alfabeden lider oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), oldukça ilginç bu durum karşısında çözümü buldu. Alfabetik sıralamada ismi daha önde olan Beşiktaş, TFF'nin internet sitesinde lider durumda yer alıyor. Alfabede adı sonra gelen sarı-lacivertliler ise ikinci durumda bulunuyor.

Fenerbahçe rahatladı

Ligde henüz 10 hafta geride kalmasına karşın Fenerbahçe, rakiplerine oranla büyük bir avantaj yakaladı. Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı maçları tamamlayan Kanarya, bu takımlarla ligin ikinci yarısında taraftarı önünde karşılaşacak. Fenerbahçe, söz konusu 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.