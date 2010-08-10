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Spor

SÜPER LİGİN ADI DEĞİŞTİ İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2010 01:33

-SÜPER LİGİN ADI DEĞİŞTİ İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Futbolda Süper Lig'in yeni isim sponsoru Spor Toto oldu.  Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto'nun Süper Lig'in yanı sıra TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e de isim sponsoru olduğu bildirildi.  Açıklamada, 2010-2011 sezonundan itibaren geçerli olacak anlaşmanın detaylarının 11 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00'te İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacağı, toplantıya Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bekir Yunus Uçar ile TFF Başkanı Mahmut Özgener'in katılacağı belirtildi.  Toplantının yerinin ise daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

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