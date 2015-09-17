Süper Lig'in 3.5 milyar liralık borcu 'yapılandırılacak'

Borçları 3.5 milyar liraya ulaşan Süper Lig’de mücadele eden 18 takımın "Varlık Yapılandırma Şirketi" borçlarının yapılandırması planlanıyor. 1 yıl içinde kurulacak olan şirket ile 3.5 milyarlık borcun vadesi 10 yıla yayılacak.

HaberTürk'te yer alan habere göre, 1 milyar Euro’yu aşan piyasa değeri ile Avrupa’nın en değerli altıncı ligi olan Süper Lig’deki kulüplerin borç sorununun çözümü için somut bir adım atılıyor.

Aktifbank tarafından düzenlenen spor seminerinde soruları yanıtlayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Varlık Yapılandırma Şirketi fikrinin aralarında akademisyenlerinde olduğu 25 finansçıyla yaptıkları çalışma sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Güreli, bir süre önce açıklanan kulüplerin yayın ihaleleri dahil tüm ticari gelirlerinin toplanacağı ‘Süper Lig AŞ’ projesinin borç ayağını, kuracakları Varlık Yapılandırma Şirketi’nin oluşturacağını söyledi.

‘Beyaz sayfa açmak gerekiyor'

Türk futbolunda, yeni kredibilite için beyaz sayfa açmak gerektiğini belirten Güreli, “Borç tasfiyesi için Varlık Yapılandırma Şirketi kuracağız. Bu şirket, klüplerin gelirlerini temlik altına alarak borçlarını ödeyecek” dedi.

Kurulacak şirketin Süper Lig AŞ’nin bir iştiraki olacağını ve kulüplerin borçlarını yapılandıracak kaynağı sukuk ve/veya tahvil ihracı, Körfez’den ya da diğer uluslararası fonlardan gelecek sermaye benzeri kredilerden sağlayacağı bir yapı düşündüklerini anlatan Güreli, “Yüzde 18 ile borçlanan kulüpler var. Uluslararası piyasalardan sağlanan kaynak ile maliyetler çok daha aşağıya düşecek. Yüzde 12-13’lerle borçlanma imkânı olacak. Üstelik kulüp belki 1 milyar liralık borç için 2 milyar liralık teminat göstermek zorunda kalıyor. Bu güçlü bir şirket olacağı için belki de borcu ne kadarsa o kadarlık teminat gösterecek. Maliyetleri düşürecek ve 10 yıllık vadeye yayacak” dedi.

Borcunu yapılandıran kulüp eskisi gibi bol keseden harcayamayacak

Varlık Yapılandırma Şirketi’ne (VYŞ) isteyen kulüplerin katılacağını kaydeden Güreli “Örneğin bir kulüp ‘ben borçlarımı yönetebiliyorum. Buraya gelmek istemiyorum. Hayatımdan memnunum’ diyebilir. Kendisi bilir. Biz toptan bir borç yapılandırması düşünüyoruz. Biz sonuçta şunu demiş olacağız, ‘Kulübe diyeceğiz ki ne teminat verdin sen bankaya? Bu arsa, bu binayı verdim diyecek. Sen bunları bana ver. Ben senin yerine gideyim daha ucuza kredi bulayım senin borcunu ben ödeyim senin yayın hakkında borcunu 10 yıl için keseyim. Kimsenin eline para vermeyeceğiz, onu yeni şirket halledecek. Bunu sistem çalışırken havuzdaki kayıp kaçağı da önleyerek yapacağız” şeklinde konuştu. Bugün denk hesap sorunu nedeniyle Barcelona’nın bile transfer yapamadığını vurgulayan Güreli, “Varlık Yapılandırma Şirketi aracılığı ile borcunu yapılandıran kulüp ondan sonra ama tekrar eskisi gibi gelirgider dengesi olmadan bir harcama ve transfer yapamayacak. Bunu da yeni kulüpler yasasında kurallara bağlayacağız. Ve TFF’deki mali kontrol kurulunu ve lisans kurulunu genişleterek içine getireceğiz. Belki yöneticilerin borçlanma yetkilerini vs sınırlayacağız” diye konuştu.

'Kulüpleri bu borçla yönetmek sihirbazlık gibi'

TFF Başkan Vekili Hüsnü Güreli’nin verdiği bilgiye göre Spor Toto Süper Lig’deki 18 kulübün borçlar toplamı 3 milyar 948 milyon lira, net borçları da 3 milyar 469 milyon lira seviyesinde. Spor Toto Süper Lig’deki 18 kulübün gelirinin 1 milyar 884 milyon lira, alacaklar toplamının 478 milyon TL olduğunu ifade eden Güreli, “Nasıl finanse ediyorlar anlamıyorum. Sihirbazlık gibi bir şey. Dükkânı açtığınız anda kafadan zarardasınız, brüt kâr bile yok. Nasıl faaliyet yapıyor 18 kulüp? Yani zararla faaliyet yapılır mı?” diyerek futbol endüstrisinin artık yeni kredibilite için yeni bir beyaz sayfa açması gerektiğini vurguladı. Güreli, Süper Lig AŞ ve iştiraki olarak kurulacak VYŞ’nin yeni bir beyaz sayfa olacağına işaret ederek “Ama havuzun su kaçırması”na da izin verilmeyeceğini vurguladı.

Aktifbank'tan 1.5 yıla 1 milyarlık kaynak

Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer de son 1.5 yılda 1 milyar TL kaynak aktardıklarını ifade ederek “Büyük bir endüstri haline gelen spor dünyasında finansman konusu hayati önem kazandı. Kulüplerin ihtiyaçlarına yönelik yeni çözüm önerileri geliştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sukuk-tahvil ve uluslararası piyasdan fon sağlanacak

İsteyen Süper Lig ve PTT 1. Lig takımı Varlık Yapılandırma Şirketi’ne gelecek ve ‘Borçlarımı yapılandır’ diyecek. Sukuktahvil ve/veya uluslararası piyasalardan fon sağlayan Varlık Yapılandırma Şirketi kulübün borçlarını devralarak yapılandıracak. Kulübün sonraki borçlanması da şartlara bağlanacak.