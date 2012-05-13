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Spor

Süper Lig'e yükselen 2. takım da belli oldu

Akhisar Belediyespor, Rizespor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle Süper Lig'e yükselmesinin yanı sıra Banka Asya Birinci Lig'de 2011-2012 sezonunu da şampiyon olarak tamamladı

13 Mayıs 2012 21:24

 

Bank Asya Birinci Lig'in son haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Akhisar Belediye Gençlik, Elazığspor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Haftaya lider giren Elazığspor ise Konyaspor deplasmanında 4-1 mağlup olunca Banka Asya Birinci Ligi 61 puanla ikinci sırada bitirdi.

Rize Yenişehir Stadı'nda oynanan mücadelede Akhisar Belediyespor'a Süper Lig kapısını açan maçın golleri 5. dakikada Anıl Taşdemir ve 90. dakikada Lima'dan geldi. Rizespor'un tek golünü ise  39. dakikada Bikoko kaydetti.

 

PLAY OFF eşleşmeleri de belli oldu

 

Akhisar Belediyespor ve Elazığspor'un ardından Süper Lig'e yükselecek olan üçüncü takım ise, Kasımpaşaspor, Konyaspor, Rizespor ve Adanaspor arasında oynanan play-off maçlarının ardından belli olacak.

Statüye göre, Çaykur Rizespor- Adanaspor ve Kasımpaşaspor - Konyaspor arasında çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynananack maçların ardından tur atlayan 2 takım tarafsız sahada final maçı oynayacaklar. Final maöını kazanan takım Süper Lig'e yükselen 3. takım olacak.

2011-2012 sezonunda Güngören Belediyespor, Sakaryaspor ve Giresunspor ise Bank Asya Birinci Lig'e veda eden takımlar oldu.

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