Süper Lig'e ikinci veda Ordu'dan

Evinde Bursaspor'a 4-2 mağlup olan Orduspor, Mersin İdmanyurdu'nun ardından Süper Lig'e veda eden ikinci takım oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Orduspor evinde Bursaspor'u ağırladı.

Karşılaşma Bursaspor'un 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Bursaspor'un golleri Sebastian Pinto, Fernando Bellushi ve Stanislav Sestak (2)'tan gelirken Orduspor'un gollerini Ali Çamdalı ve Bogdan Stancu attı.

Böylece 2010-11 sezonu sonunda 26 yıllık hasretine son vererek Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren mor-beyazlılar, bu akşam aldığı yenilgiyle 2'nci sezonunda bitime 2 hafta kala matematiksel olarak ligden düştü.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezonu 42 puanla 14'üncü sırada tamamlayan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 32 maçta 29 puan toplayarak başarısız bir grafik sergiledi.

Puan cetvelinde 17'nci sırada bulunan Orduspor, Mersin İdmanyurdu'nun ardından matematiksel olarak Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.