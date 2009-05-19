Süper Lig'e çıkan Kasımpaşa'dan Topbaş'a ziyaret

Bank Asya 1. Lig play-off finalinde Karşıyaka'yı yenerek Turkcell Süper Lig'e çıkan Kasımpaşa'da yönetici ve futbolcular, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ı ziyaret etti.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşen ziyarette, başkan Topbaş, Kasımpaşalı yönetici ve futbolcuları, başarılarından dolayı tek tek kutladı.



Topbaş, Kasımpaşa Kulübü Başkanı Hasan Hilmi Öksüz'ün kendisine armağan ettiği, adının yazılı olduğu 34 numaralı Kasımpaşa formasını futbolculara imzalatarak aldı.



Ziyarette konuşan Kadir Topbaş, Kasımpaşa'yı kutlarken, Turkcell Süper Lig'de kalıcı olmalarını diledi. Topbaş, Kasımpaşa'nın zorlu bir yarıştan sonra hedefe ulaştığını dile getirerek, "Bunu başardığınız için, bir Kasımpaşalı olarak sizi kutluyorum, başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.



Final maçından önce Kasımpaşa Kulübü Başkanı Öksüz'ü telefonla aradığını ve kendisine "Sorumluluğumuz büyük. Kasımpaşa'dan bir başbakan, bir de belediye başkanı var. Madem buraya kadar geldiniz, sonucu da isteriz" dediğini anlatan Kadir Topbaş, lacivert-beyazlı takımın daha önce de play-off'lardan Turkcell Süper Lig'e çıktığını hatırlatarak, "Tabii bu hep İzmir takımlarının başına geliyor. Bu da İzmir'in kaderi" ifadelerini kullandı.



Hasan Hilmi Öksüz de Topbaş'a, verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "Turkcell Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Ligden düşsek bile, tekrar çıkmak için uğraşacağız. Kupa taşımayı seviyoruz. Hele İzmir takımlarını yenmeyi çok seviyoruz" dedi.



Topbaş, futbolcular ve teknik heyete çiçeklerden yapılmış taç ve madalya takıp, birer saat armağan etti.



Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.







Kasımpaşa turu







Kasımpaşa kafilesi, ziyaretin ardından üstü açık otobüsle Kasımpaşa'ya giderek semtte tur attı.



Semt sakinleri ve taraftarların sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşıladığı futbolcular, sevgi gösterilerine aynı şekilde karşılık verdi.

