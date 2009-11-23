Süper Lig'den Dünya Kupası'na 14 futbolcu gidiyor

2010 Dünya Kupası finallerine gidemeyen Türkiye, kupaya 14 elçi gönderiyor.

Güney Afrika'da gelecek yıl 32 ülkenin katılımıyla düzenlenecek Dünya kupası finallerine gitmek için Avrupa elemeleri 5. Grup'taki mücadeleden istediği sonuçları alamayan ve İspanya ile Bosna Hersek'e geçilen Türkiye, kendi liginde 8 farklı takımda top koşturan 8 farklı ülkenin 14 futbolcusunu finallerde seyredebilecek.

Türkiye'nin Dünya kupası finallerine göndereceği elçi sayısı 5 futbolcuyla en çok Avustralya'dan olacağa benziyor. Avustralya'yı 2'şer futbolcuyla ''Afrika Aslanları'' olarak da bilinen Kamerun, ''Sambacı'' Brezilya, 1'er oyuncuyla da Uruguay, İspanya, Şili, Slovakya ve Fildişi Sahili takip ediyor.

Turkcell Süper Lig ekiplerinden kupaya en çok oyuncu yollayacak takımların başında 3'er futbolcuyla Fenerbahçe, Galatasaray geliyor. Beşiktaş ve Kayserispor'dan 2, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Antalyaspor ve Sivasspor'dan da 1'er futbolcu şeklinde sıralanıyor.

Dev organizasyon için Güney Afrika Cumhuriyeti'ne Türkiye'den gidecekler arasında 2 kaleci de bulunurken, forvet ve orta saha oyuncularının çokluğu dikkati çekiyor.

Dünya Kupası'nda top koşturacak 14 futbolcu ve milli takımları ile kulüp takımları şöyle:

''Harry Kewell-Avustralya- Galatasaray; Mile Jedinak-Avustralya-Antalyaspor; Bruce Djite-Avustralya- Gençlerbirliği; James Troisi-Avustralya-Kayserispor; Michael Petkovic (Kaleci)- Avustralya-Sivasspor; Elano Blumer-Brezilya-Galatasaray; Andre Dos Santos-Brezilya- Fenerbahçe; Rigobert Song- Kamerun- Trabzonspor; Solueyman Hamidou (Kaleci)-Kamerun- Kayserispor; Diego Lugano-Uruguay- Fenerbahçe; Daniel Güiza- İspanya-Fenerbahçe; Rodrigo Tello- Şili-Beşiktaş; Filip Holosko-Slovakya-BeşiktaşForvet; Abdel Kader-Keita-Fildişi Sahili-Galatasaray.''