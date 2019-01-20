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Spor

Süper Lig'de zirve mücadelesi; Trabzonspor'un rakibi Başakşehir

Karşılaşma devam ediyor

20 Ocak 2019 21:07

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Trabzonspor sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İrfan Can Kahveci, 32. dakikada Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 42. dakikada Clichy, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Karşılaşma devam ediyor...

İşte ilk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega.

Teknik direktör: Ünal Karaman

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.

Teknik direktör: Abdullah Avcı

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TrabzonsporMedipol BaşakşehirSpor Toto Süper LigAbdullah AvcıÜnal KaramanHalil Umut Meler
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