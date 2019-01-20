Süper Lig'de zirve mücadelesi; Trabzonspor'un rakibi Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Trabzonspor sahasında lider Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
İrfan Can Kahveci, 32. dakikada Başakşehir'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 42. dakikada Clichy, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Karşılaşma devam ediyor...
İşte ilk 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, Abdülkadir, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega.
Teknik direktör: Ünal Karaman
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho.
Teknik direktör: Abdullah Avcı