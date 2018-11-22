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Spor

Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

GALATASARAY  Muslera - Maicon, Ozan, Serdar, Mariano, Selçuk, Fernando, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Eren SAKAT: Emre Akbaba, Belhanda, Sinan, Nagatomo* CEZALI: Ndaiye, Rodrigues, Donk BİLET FİYATLARI: 1

22 Kasım 2018 13:15

GALATASARAY 
Muslera - Maicon, Ozan, Serdar, Mariano, Selçuk, Fernando, Ömer, Feghouli, Onyekuru, Eren
SAKAT: Emre Akbaba, Belhanda, Sinan, Nagatomo*
CEZALI: Ndaiye, Rodrigues, Donk
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL,5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL
ATİKER KONYASPOR 
Serkan- Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, Yatabare
SAKAT: Paolo Hurtado, Selim Ay
CEZALI: Yok


 

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GALATASARAY  MusleraMaicon Ozan Serdar Mariano Selçuk FernandoFeghouli Onyekuru Eren SAKAT Emre Akbaba Belhanda Sinan Nagatomo* CEZALI Ndaiye Rodrigues Donk BİLET FİYATLARIKategoriTLTL5 KategoriTL Misafir TribünüTL ATİKER
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