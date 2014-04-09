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Spor

Süper Lig'de yabancı futbolcu sınırlamasına yeni formül

Türk futbolunda tartışmaya yol açan yabancı futbolcuların 6+0 olarak sınırlandırılmasına ilişkin Kulüpler Birliği'nden yeni bir formül üzerinde anlaşmaya varıldığını belirten bir açıklama geldi

09 Nisan 2014 15:09

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı İlhan Cavcav, yabancı oyuncu statüsünde gelecek sezon için "6+2" formülünde anlaştıklarına dair yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gönderdiklerini bildirdi.

Cavcav, yaptığı açıklamada, önümüzdeki sezon için yabancı futbolcu statüsünde Kulüpler Birliği Vakfı üyelerinin "ekseriyetle" "6+2"de anlaştığını, Fenerbahçe'nin çoğunluğun kararına uyacağına dair yazıyı ise daha önceden TFF'ye ilettiğini söyledi.

Cavcav, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda dün yapılan toplantıda Akhisar Belediyespor'un da çoğunluğun kararına uyacağına dair yazıyı TFF'ye ulaştıracağını kendisine ilettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulüpler Birliği Vakfı olarak ekseriyetle gelecek sezon için "6+2"de anlaştık. Fenerbahçe, çoğunluğun kararına uyacağına dair yazıyı daha önce TFF'ye göndermişti. Akhisar Belediyespor da dün bu yönde yazıyı TFF'ye göndereceğini bana iletti. Sadece Beşiktaş "6+1+2" istiyor. Biz eğer birliksek Türk futbolu için önemli olan bu konuda da birlikte hareket etmeliyiz."

Kulüpler Birliği Vakfı olarak "6+2" yabancı futbolcu statüsünde anlaştıklarına dair yazıyı TFF'ye ilettiklerini dile getiren Cavcav, "Kulüpler Birliği'nin isteği budur. TFF de bizim federasyonumuz olduğuna göre, bizim isteğimizi yerine getirecektir" ifadesini kullandı.

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