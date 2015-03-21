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Spor

Süper Lig'de son sıradaki Balıkesirspor Eskişehirspor'a patladı: 4-1

Bu skorun ardından 10 maç sonra kazanan Balıkesirspor puanını 18 yaptı ve ligde kalma yolunda umutlandı

21 Mart 2015 01:06

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor, evinde Eskişehirspor ile karşılaştı. Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.

Balıkesirspor'a galibiyeti getiren goller, 35. ve 56. dakikalarda Isaac ile 39. ve 64. dakikalarda Ronald Vargas'tan geldi. Eskişehirspor'un tek sayısını ise 43. dakikada kendi kalesine Tomislav Glumac kaydetti.

Bu skorun ardından 10 maç sonra kazanan Balıkesirspor puanını 18 yaptı ve ligde kalma yolunda umutlandı. Eskişehirspor ise 27 punda kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor, evinde Mersin İdmanyurdu ile karşılaşacakken, Eskişehirspor ise sahasında Sivasspor'u konuk edecek.

 

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