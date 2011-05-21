-SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON YARIN BELLİ OLUYOR İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk düğümü, yarışı haftalardır başa baş götüren Fenerbahçe ile Trabzonspor'un ligin son haftasında alacakları sonuçlarla çözülecek. İki ekip de deplasmandaki mücadelelerde şampiyonluk yarışında son kozlarını oynayacak. Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'un konuğu olurken, Trabzonspor yine deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşı karşıya gelerek, sezonun son 90 dakikalık mücadelesine çıkacak. Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Ligin 2. haftasında Trabzon'da oynanan maçı bordo-mavili ekip 3-2 kazanırken, ikinci yarıda 19. haftadaki mücadelede sarı-lacivertli ekip Trabzonspor'a karşı 2-0'lık galibiyet aldı. İki ekibin de son hafta maçlarını kayıpsız geçmesi durumunda ikili averajda üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, aynı puana sahip rakibinin önünde yer alarak şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında her türlü puan kaybında Trabzonspor'a, Kardemir Karabükspor önünde alacağı galibiyet şampiyonluğu getirecek. Sarı-lacivertli ekip kazanır, Trabzonspor puan yitirirse Fenerbahçe averaj üstünlüğüne bakılmadan puan farkıyla gülen taraf olacak. İki ekibin taraftarlarının gözleri takımlarının maçlarında, kulaklar ise rakiplerin mücadelelerinde olacak.