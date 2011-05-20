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Spor

SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR İSTANBUL (A.A)

20 Mayıs 2011 13:47

-SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR İSTANBUL (A.A) - 20.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu 34. hafta maçlarıyla tamamlanıyor. Pazar günü Sivas ve Karabük'te yapılacak maçlar sonucunda şampiyon takım belirlenecek. Ligde son hafta maçlarının programı şöyle: Bugün: 20.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor (Atatürk Olimpiyat) 20.00 Galatasaray-Konyaspor (Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom - Seyircisiz) Yarın: 16.00 Bucaspor-Kayserispor (Yeni Buca) 16.00 Ankaragücü-Medical Park Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) 20.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Eskişehir Atatürk - Seyircisiz) 20.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Kamil Ocak) 22 Mayıs Pazar: 15.00 Eskişehirspor-Kasımpaşa (Eskişehir Atatürk) 20.00 Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) 20.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

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