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Spor

Süper Lig'de sadece 28 oyuncu altyapısından yetiştiği kulübün ligde formasını giydi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) SÜPER Lig'de şu ana dek 8 kulüp altyapısından çıkan oyunculara şans vermezken, sadece 28 futbolcu yetiştiği kulübün formasıyla ligde ter döktü

24 Nisan 2018 14:39

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

SÜPER Lig\'de şu ana dek 8 kulüp altyapısından çıkan oyunculara şans vermezken, sadece 28 futbolcu yetiştiği kulübün formasıyla ligde ter döktü. Bursaspor ile Gençlerbirliği de, bu alanda gençlerine en çok güvenen ekipler oldu.
Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun sonuna doğru yaklaşılırken, takımlar geride kalan 30 hafta içerisinde altyapısından yetişen oyunculara fazla forma şansı vermedi. Ligde bu sezon yalnızca 28 futbolcu, altyapısından yetiştiği kulüpte süre alırken, 8 takım ise altyapısından yetişen oyuncularını ligde değerlendirmedi. Ligde en fazla altyapısından oyuncularını kullanan ekipler ise Bursaspor ve Gençlerbirliği oldu.
6\'ŞAR OYUNCU GÖREV ALDI
Bursaspor\'da geride kalan haftalarda altyapıdan yetişen Ertuğrul Ersoy, Furkan Soyalp, Muhammed Şengezer, Kubilay Kanatsızkuş, Rüştü Hanlı ve Emre Taşdemir görev aldı. Gençlerbirliği\'nde de aynı şekilde Uğur Çiftçi, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Mert Çetin, Rahmetullah Berisbek ve İlker Karakaş ligde süre alan isimler oldu. Böylece her iki kulüp de altyapısına verdiği önemle dikkat çekti.
GALATASARAY ŞANS TANIMADI
Şu an ligin ilk 4 sırasında ekiplere bakıldığında ise Galatasaray\'ın altyapısından çıkan hiçbir oyuncuya ligde şans tanımadığı görülürken, Fenerbahçe\'de 3, Beşiktaş\'ta 2 ve Medipol Başakşehir\'de ise 1 oyuncu ligde görev aldı. Trabzonspor da altyapısından yetişen 4 oyuncuya ligde şans tanıdı.
Galatasaray\'ın dışında altyapısından çıkan oyuncuya ligde şans vermeyen kulüpler ise Göztepe, Demir Grup Sivasspor, Kayserispor, Evkur Yeni Malatyaspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor.

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