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Spor

süper Lig'de rekorlar ve ilkler

19 Ağustos 2008 03:00

 

51 yaşına girmeye hazırlanan eski adıyla Birinci Futbol Ligi, son yıllardaki ismiyle Süper Lig tarihinde ilk resmi golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı.İzmirspor'un 21 Şubat 1959 tarihinde İzmir'de Beykoz'u 2-1 yendiği maçın  11. dakikasında meşin yuvarlağı rakip filelere gönderen Özcan, böylece  lig tarihine de geçmiş oldu.

        

Lig tarihindeki ilk golü ise bu maçta Beykoz'un kalesini koruyan Sıtkı  yedi. Ayrıca bu maçta ilk gol kararını veren hakem de Osman Yeşeren olarak kayıtlara geçti.Bu arada lig tarihinde ilk penaltı atışını 15 Mart 1959 tarihinde  Fenerbahçe'nin Beykoz'u 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertli takımdan  Lefter Küçükandonyadis attı.

        

Lig tarihinde en uzun süre gol yememe rekoru Trabzonspor'un efsane  kalecisi Şenol Güneş'e ait bulunuyor.  Şenol Güneş, 1978-79 sezonunda toplam 1112 dakika süreyle kalesinde gol

 görmeyerek, ulaşılması zor bir rekora imza attı. Güneş, üst üste 12 maç  kalesini gole kapattı.

        

Beşiktaş, lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.Siyah-beyazlılar, 1990-91 sezonunun 26. haftasında Ankara'da  Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-92 sezonunu yenilgisiz  kapattı. "Kara Kartallar" tam 48 hafta sonra, 1992-93 sezonunun 13.  haftasında Galatasaray'a 3-1 yenilerek, muhteşem seriye son vermek  zorunda kaldı.

        

Lig tarihinde bir sezonu en az golle kapatan takım Fenerbahçe, kaleci  ise Ilie Datcu (İlyas Datça) oldu. Sarı-lacivertliler, 1969-70 sezonunda 30 maçta kalesinde yalnızca 6 gol  görürken, maç başına 0.2 gol yiyen Rumen Datcu da muhteşem bir  performans göstererek, Türk futbol tarihine ismini yazdırdı.

        

Lig geçmişinde bir sezonda üst üste en çok maç kazanma rekoru da  Beşiktaş'a ait bulunuyor. Siyah-beyazlılar, 1959-60 sezonunda 10. ile 22. haftalar arasında üst üste 13 maç kazanırken, bu rekora şimdiye kadar ulaşan takım çıkmadı.

        

Lig tarihinin en çok gol atan futbolcusu Hakan Şükür.Deneyimli futbolcu, Türkiye'deki lig kariyerinde Sakaryaspor, Bursaspor  ve Galatasaray formasıyla toplam 249 gol atarak, lig tarihindeki en  golcü futbolcu unvanını geçen sezon başında 240 gollü Tanju Çolak'ın elinden aldı.

        

Türk futbolunun en golcü isimlerinden Tanju Çolak, ligde 2 ayrı rekorun  sahibi bulunuyor Golcü futbolcu, 1987-88 sezonunda attığı 39 golle, bir sezonda ligin en  fazla gol atan oyuncusu unvanının sahibi. Tanju ayrıca, bir maçta attığı 6 golle de, bir maçta en fazla gol atan  futbolcu oldu. Tanju Çolak, 1992-93 sezonunda Fenerbahçe'nin İstanbul'da  Karşıyaka'yı 7-1 yendiği maçta sarı-lacivertli formayla 6 kez fileleri  sarsarken, ayrı bir rekora daha imza attı.

        

Ligin kuruluşundan bu yana küme düşmeyen sadece 4 takım bulunuyor.Türk futboluna damga vuran Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, ligden düşmeyen takımlar olarak tarihteki yerini aldı.

        

Ayrıca, ligdeki 5. sezonunu geçirecek olan Ankaraspor, 4. sezonuna çıkacak olan Sivasspor ile geçen sezon lige yükselen Gençlerbirliği OFTAŞ Spor (Bu sezon Hacettepe adıyla mücadele edecek) ile İstanbul  Büyükşehir Belediyespor da henüz bu acıyı tatmadı.

        

Lig tarihinde en çok küme düşen takım unvanı Karşıyaka ve Samsunspor'a  ait bulunuyor.

İzmir'in yeşil-kırmızılı ekibi, 51. sezona girecek lige 16 kez  katılırken, tam 6 kez İkinci Lig'e düştü. Samsunspor da 29 kez mücadele  ettiği ligden 2005-06 sezonunda 6. kez düştü.

        

Ligde Fenerbahçe, ilk yenilgisini Galatasaray'dan, Galatasaray ise Ankara Demirspor'dan aldı.         Ayrıca Beşiktaş, Beykoz'a, Trabzonspor da Fenerbahçe'ye karşı ilk  yenilgiyi tattı.

        

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım  unvanının sahibi bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği  maçın ardından üstü üste 40 deplasman maçında yenilmedi. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra deplasmanda yitirerek, ayrı bir rekor kırdı.

 

Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım  unvanının da sahibi durumda.  2000-01 sezonunun 32. haftasında, 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından, 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başlayan "Cim Bom", şampiyon kapattığı 2001-02 sezonunda kendi evindeki tüm maçları kazandı.

        

Galatasaray, 2002-2003 sezonun 16. haftasında kendi evinde Beşiktaş'a  İbrahim Üzülmez'in golüyle 1-0 yenilerek, 25 maçlık galibiyet serisine  son verdi.Beşiktaş ayrıca, bundan bir önceki sezon da Fenerbahçe'ye ait bulunan 24  maçlık iç saha galibiyet serisine yine deplasmanda 2-1 kazanarak son vermişti.

        

Ligin 50 yıllık geçmişinde en farklı skorlu galibiyeti Beşiktaş elde etti. Siyah-beyazlılar, 1989-90 sezonun 6. haftasında, 15 Ekim 1989 tarihinde İstanbul'da Adana Demirspor'u 10-0 yenerek tarihe geçti.Beşiktaş'ın gollerini atan Ali Gültekin (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz Uçar (3), siyah-beyazlıların uzun süre dillerinden düşürmediği besteye konu olmuştu.

        

Lig geçmişinde şimdiye dek bir maçta en çok 12 gol atıldı.Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-92 sezonunun son haftasında, 16 Mayıs 1992 tarihinde Kadıköy'de yapılan maçı sarı-lacivertliler 8-4  kazanırken, filelere giden toplam 12 gol, bir maçta atılan en fazla gol olarak tarihe geçti.

 

Ligi şimdiye kadar sadece 2 takım yenilgisiz kapatabildi.Galatasaray, 1985-86 sezonunda 36 maçta yenilgi yüzü görmemesine karşın  ligi şampiyon Beşiktaş'ın ardından averajla 2. sırada tamamladı. Beşiktaş ise 1991-92 sezonunda 30 maçta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaşmayı bildi.

        

Lig tarihinde puanı silinen tek takım Mersin İdmanyurdu olarak kayıtlara geçti. 1980-81 sezonunda Beşiktaş ile oynadığı maçta sahadan çekilen Mersin  İdmanyurdu, federasyon tarafından hükmen yenik sayılırken, ayrıca 2 puanı silindi.

        

Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından gol rekoru  ise Galatasaray'a ait bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1962-63 sezonunda 2 aşamalı olarak gerçekleştirilen  ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti.Öte yandan Fenerbahçe ise 1988-89 sezonunda 36 maçta rakip filelere  toplam 103 gol attı.

        

50 yıllık lig tarihinde bir maçta 5 oyuncusu birden kırmızı kart görerek  hükmen yenik sayılan tek takım Beşiktaş oldu.2003-04 sezonunun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'de BJK İnönü Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Samsunspor maçında siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve  İlhan Mansız, maçın hakemi Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan  atıldı. Hakem Papila, skor 4-1 Samsunspor lehineyken, 85. dakikada  gösterdiği son kırmızı kartın ardından kurallar gereği maçı bitirirken,  Futbol Federasyonu, skoru hükmen 4-0 olarak tescil etti.

        

Ayrıca, 2001-02 sezonunda Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray  maçında sarı-kırmızılı takımdan Emre Aşık, Batista, Hasan Şaş ve Bülent Korkmaz, aynı sezonda Antalyaspor'un 4-2 kazandığı Trabzonspor maçında  ise bordo-mavili ekipten Metin, Macit, Hasan ve Gökhan, kırmızı kartla  oyun dışı kaldı ve takımları maçı 7'şer kişi tamamladı.

        

Ligde şimdiye kadar bir sezonda 3 büyük kupayı da kazanan 3 takım  bulunuyor.1967-68 sezonunda Fenerbahçe, 1976-77 sezonunda Trabzonspor, 1992-93  sezonunda da Galatasaray, lig, Türkiye Kupası ve son yıllarda  düzenlenmeyen Cumhurbaşkanlığı kupalarını müzelerine götürme başarısını  gösterdi.

        

Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştığı 2000-01 sezonunun 5. haftasında, 16 Eylül 2000'de tarihsel bir hata yaptı ve yönetmeliklere aykırı olarak 6  yabancı oyuncuyu aynı anda sahaya sürdü. Fenerbahçe'nin, BJK İnönü Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'a sahada 3-0

 yenildiği maçın sonucu federasyon kararıyla hükmen 3-0 tescil edildi.

 

Aynı anda 5 yabancı oyuncunun sahada bulunabildiği söz konusu sezonda  sarı-lacivertli takımda, 64. dakikada Elvir Baliç'in yerine Milan  Rapaiç'in oyuna girmesiyle, sahaya 6 yabancı futbolcu bulunmuş oldu. Bu  durumda, Futbol Federasyonu'nun "5 artı 1" kuralını ihlal eden  sarı-lacivertliler, federasyon kararıyla 3-0 hükmen mağlup ilan edildi.

 

Fenerbahçe'de, Beşiktaş karşısında 64. dakikadan itibaren sahada Nikola Lazetiç, Kennet Andersson, Haim Revivo, John Moshoeu, Zoran Mirkoviç ve  Milan Rapaiç ile yer aldı.

        

Türk futbolunun yıldız isimlerinden Sergen Yalçın, şampiyonluk yaşayan 4  büyük takımda birden oynayan tek futbolcu olarak tarihe geçti.Geçen sezon futbol kariyerini noktalayan Sergen, Beşiktaş'ın yanı sıra,  Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da da belirli sürelerde forma giyerek, bu 4 kulüpte de oynayan tek futbolcu unvanını aldı.

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