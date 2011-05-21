-SÜPER LİG'DE PERDE KAPANIYOR İSTANBUL (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonu bugün ve yarın yapılacak 7 maçla tamamlanacak. Dün oynanan 2 maçla start alan 34. hafta yarın tamamlanırken, lig şampiyonu da yarınki maçların ardından belli olacak. Ligin 53. şampiyonu Sivasspor-Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor-Trabzonspor maçlarının ardından Fenerbahçe veya Trabzonspor olacak. Lig şampiyonu yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. Ligi ikinci bitirecek ekibin ise ''Devler Ligi''ne girebilmesi için 3. ön eleme ve play-off turlarını geçmesi gerekecek. Bugün oynanacak maçların ardından ise Bursaspor ile Gaziantepspor arasındaki lig üçüncülüğü yarışı şekillenecek. Ligi 5. sırada tamamlamayı son hafta öncesi garantileyen Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak Avrupa biletini daha önce almıştı. Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi Beşiktaş, Bursaspor ve Gaziantepspor temsil edecek. Kupa şampiyonu Beşiktaş, organizasyona play-off turundan, ligi 3. sırada bitirecek ekip 3. ön eleme turundan, lig 4.'sü ise 2. ön eleme turundan katılacak. Ligin son 3 sırasındaki Kasımpaşa, Konyaspor ve Bucaspor'un ise küme düşmeleri daha önce kesinleşmişti. -KALAN MAÇLAR- Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasının bugün ve yarın yapılacak maçlarının programı şöyle: Bugün: 16.00 Bucaspor-Kayserispor (Yeni Buca) 16.00 Ankaragücü-Medical Park Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs) 20.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Eskişehir Atatürk - Seyircisiz) 20.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Kamil Ocak) Yarın: 15.00 Eskişehirspor-Kasımpaşa (Eskişehir Atatürk) 20.00 Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül) 20.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) -YENİ SEZON 7 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK- Yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 7 Ağustos'ta başlayacak. Ligde 2011-2012 sezonunun ilk devresi, 18 Aralık 2011'de oynanacak 17. hafta karşılaşmaları ile bitecek. İkinci devresi 22 Ocak'ta başlayacak Süper Lig'de 2011-2012 sezonu, 13 Mayıs 2012'de oynanacak maçlarla sona erecek.