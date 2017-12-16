T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR  Lukac-  Alperen, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Barbosa, Aykut, Olcan, Soner, Onur, Henrique CEZALI: Lopes, Sissoko SAKAT: Larsson BİLET FİYATLARI: 1

16 Aralık 2017 15:44

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 
Lukac-  Alperen, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Barbosa, Aykut, Olcan, Soner, Onur, Henrique
CEZALI: Lopes, Sissoko
SAKAT: Larsson
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 20 TL, 2. Kategori 15 TL, 3. Kategori 11 TL, Misafir 10 TL
----------------------------------------------
KAYSERİSPOR  
Silviu Lung- Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Badji, Şamil, Boldrin, Deniz, Mendes, Umut Bulut
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
----------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt
SAKAT: Elia
CEZALI: Adebayor, Mahmut
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 20 TL, 2. Kategori 15 TL, Misafir 20 TL
----------------------------------------------
ANTALYASPOR 
Ferhat- Celustka, Diego, Chico, Sakıb, William, Charles, Deniz, Maicon, El Kabir, Eto\'o
SAKAT: Sandro, Salih, Nasri, Danilo, Djourou
CEZALI: Yok
----------------------------------------------
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- İssam, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Murat Yıldırım, Pereira, Khalid, Dia
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1.Kategori 50 TL, 2.Kategori 30 TL, 3.Kategori 15 TL, 4.Kategori 10 TL, 5.Kategori 7,50 TL, 6.Kategori 6  TL
----------------------------------------------
GALATASARAY
Fernando Muslera- Jason Denayer, Maicon, Serdar Aziz, Martın Lınnes, Fernando Reges, Badou N\'diaye, Belhanda, Sofiane Feghouli, Yasin Öztekin, Bafe Gomis
SAKAT: Latovlevici, Mariano, Tolga
CEZALI: Yok
----------------------------------------------
BEŞİKTAŞ
Fabricio- Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma (Lens) Babel, Cenk Tosun 
SAKAT: Necip
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C    750 TL, 1903 Tribünü B-D 700 TL, 1903 Tribünü A-E 650 TL, VIP 650 TL,1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 195 TL,  4. Kategori 170 TL, 5. Kategori150 TL, 6. Kategori 135 TL, 7. Kategori 90 TL, 8. Kategori 80 TL, Misafir 80 TL
----------------------------------------------
OSMANLISPOR
Karcemarskas- Tiago, Maxsö, Prochazka, Vrsajevic, Musa, Lawal, Serdar, Özer, Regattin, Cikalleshi
SAKAT: Yok
CEZALI: Numan, Tugay

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR  LukacCaner Mustafa Yumlu Kadir Barbosa Aykut Olcan Soner Onur Henrique CEZALI Lopes Sissoko SAKAT Larsson BİLET FİYATLARIKategoriTLTL MisafirTL KAYSERİSPORLung Lopes Kana Bıyık Kucher Atila Turan Badji

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24