Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Lukac- Alperen, Caner, Mustafa Yumlu, Kadir, Barbosa, Aykut, Olcan, Soner, Onur, Henrique
CEZALI: Lopes, Sissoko
SAKAT: Larsson
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 20 TL, 2. Kategori 15 TL, 3. Kategori 11 TL, Misafir 10 TL
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KAYSERİSPOR
Silviu Lung- Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Badji, Şamil, Boldrin, Deniz, Mendes, Umut Bulut
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Emre, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Mevlüt
SAKAT: Elia
CEZALI: Adebayor, Mahmut
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 20 TL, 2. Kategori 15 TL, Misafir 20 TL
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ANTALYASPOR
Ferhat- Celustka, Diego, Chico, Sakıb, William, Charles, Deniz, Maicon, El Kabir, Eto\'o
SAKAT: Sandro, Salih, Nasri, Danilo, Djourou
CEZALI: Yok
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EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- İssam, Mina, Sadık, Cissokho, Azubuike, Aytaç, Murat Yıldırım, Pereira, Khalid, Dia
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1.Kategori 50 TL, 2.Kategori 30 TL, 3.Kategori 15 TL, 4.Kategori 10 TL, 5.Kategori 7,50 TL, 6.Kategori 6 TL
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GALATASARAY
Fernando Muslera- Jason Denayer, Maicon, Serdar Aziz, Martın Lınnes, Fernando Reges, Badou N\'diaye, Belhanda, Sofiane Feghouli, Yasin Öztekin, Bafe Gomis
SAKAT: Latovlevici, Mariano, Tolga
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ
Fabricio- Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Talisca, Quaresma (Lens) Babel, Cenk Tosun
SAKAT: Necip
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C 750 TL, 1903 Tribünü B-D 700 TL, 1903 Tribünü A-E 650 TL, VIP 650 TL,1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 195 TL, 4. Kategori 170 TL, 5. Kategori150 TL, 6. Kategori 135 TL, 7. Kategori 90 TL, 8. Kategori 80 TL, Misafir 80 TL
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OSMANLISPOR
Karcemarskas- Tiago, Maxsö, Prochazka, Vrsajevic, Musa, Lawal, Serdar, Özer, Regattin, Cikalleshi
SAKAT: Yok
CEZALI: Numan, Tugay