T24 LogoT24 Logo
Spor

Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KAYSERİSPOR Silviu, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Espinoza, Badji, Boldrin, Güray, Mendes, Umut Bulut SAKAT: Asamoah Gyan CEZALI: Deniz Türüç, Şamil Çinaz BİLET FİYATLARI :  1

09 Aralık 2017 13:52

KAYSERİSPOR
Silviu, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Espinoza, Badji, Boldrin, Güray, Mendes, Umut Bulut
SAKAT: Asamoah Gyan
CEZALI: Deniz Türüç, Şamil Çinaz
BİLET FİYATLARI :  1. Kategorİ 80 TL, 2. Kategorİ 50 TL, 3. Kategori 30 TL, 4. Kategori 20 TL, Misafir 20 TL
-----------------------------------------------------
BEŞİKTAŞ
Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan (Talisca), Babel, Cenk Tosun 
SAKAT: Neceip Uysal 
CEZALI: Caner Erkin
-----------------------------------------------------
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet,  Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya,  Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Cyriac, Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori 15 TL, 4. Kategori 5TL, Misafir 20 TL
-----------------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor
SAKAT: Egemen, Elia
CEZALI: Yok
-----------------------------------------------------
OSMANLISPOR.
Hakan, Numan, Musa, Pinto, Anıl, Vrsajevıc, Özer, Serdar, Umar, Cikalleshi, Tugay
SAKAT: Yok
Cezalı: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 27,50 TL, Misafir 32,50 TL
-----------------------------------------------------
AYTEMİZ ALANYASPOR 
Haydar, Maniatis, Tzavellas, Fofana, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Gassama, Lungu (Fernandes)
SAKAT: Alpay Koçaklı, Vagner Love, MBilla
CEZALI: Welinton Souza Silva

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KAYSERİSPOR Silviu Lopes Kana Bıyık Sapunaru Atila Espinoza Badji Boldrin Güray Mendes Umut Bulut SAKAT Asamoah Gyan CEZALI Deniz TürüçFİYATLARIKategorİTLKategoriTL MisafirTL BEŞİKTAŞ Fabricio Gökhan Gönül Pepe Tosic Adriano

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24