Süper Lig'de pazar günü oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KAYSERİSPOR
Silviu, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Espinoza, Badji, Boldrin, Güray, Mendes, Umut Bulut
SAKAT: Asamoah Gyan
CEZALI: Deniz Türüç, Şamil Çinaz
BİLET FİYATLARI : 1. Kategorİ 80 TL, 2. Kategorİ 50 TL, 3. Kategori 30 TL, 4. Kategori 20 TL, Misafir 20 TL
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BEŞİKTAŞ
Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan (Talisca), Babel, Cenk Tosun
SAKAT: Neceip Uysal
CEZALI: Caner Erkin
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DEMİR GRUP SİVASSPOR
Rochet, Auremir, Bjarsmyr, Medjani, Ziya, Ndinga, Hakan Arslan, Rybalka, Cyriac, Emre, Kone
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL, 3. Kategori 15 TL, 4. Kategori 5TL, Misafir 20 TL
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Adebayor
SAKAT: Egemen, Elia
CEZALI: Yok
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OSMANLISPOR.
Hakan, Numan, Musa, Pinto, Anıl, Vrsajevıc, Özer, Serdar, Umar, Cikalleshi, Tugay
SAKAT: Yok
Cezalı: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 27,50 TL, Misafir 32,50 TL
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar, Maniatis, Tzavellas, Fofana, NSakala, Taha, Sackey, Efecan, Emre Akbaba, Gassama, Lungu (Fernandes)
SAKAT: Alpay Koçaklı, Vagner Love, MBilla
CEZALI: Welinton Souza Silva