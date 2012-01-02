Süper Lig'de maç programları

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. haftada yapılacak maçların programı belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:





19. Hafta



7 Ocak Cumartesi:

13.00 Bursaspor-Mersin İdmanyurdu (Bursa Atatürk)

16.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun 19 Mayıs)

8 Ocak Pazar:

13.00 Manisaspor-Orduspor (Manisa 19 Mayıs)

13.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Eskişehirspor-Sivasspor (Eskişehir Atatürk)

16.00 Medical Park Antalyaspor-Kayserispor (Mardan Antalyaspor)

19.00 Ankaragücü-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

9 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu)





20. Hafta



14 Ocak Cumartesi:

16.00 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Galatasaray-Kardemir Karabükspor (Türk Telekom Arena)

15 Ocak Pazar:

13.00 Orduspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Sivasspor-Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 Mersin İdmanyurdu-Medical Park Antalyaspor (Tevfik Sırrı Gür)

16.00 Trabzonspor-Samsunspor (Hüseyin Avni Aker)

19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Fiyapı İnönü)

16 Ocak Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Gaziantepspor (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has)

20.00 Manisaspor-Fenerbahçe (Manisa 19 Mayıs)





21. Hafta



20 Ocak Cuma:

20.00 Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ankara 19 Mayıs)

20.00 Medical Park Antalyaspor-Beşiktaş (Mardan Antalyaspor)

21 Ocak Cumartesi:

13.00 Gaziantepspor-Mersin İdmanyurdu (Kamil Ocak)

13.00 Bursaspor-Sivasspor (Bursa Atatürk)

16.00 Kardemir Karabükspor-Trabzonspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Eskişehirspor-Galatasaray (Eskişehir Atatürk)

22 Ocak Pazar:

13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Manisaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Samsunspor-Orduspor (Samsun 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Kayserispor (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu)





22. Hafta



24 Ocak Salı:

18.00 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

18.00 Sivasspor-Medical Park Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

18.00 Beşiktaş-Gaziantepspor (Fiyapı İnönü)

20.30 Galatasaray-Ankaragücü (Türk Telekom Arena)

25 Ocak Çarşamba:

18.00 Manisaspor-Samsunspor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Orduspor-Kardemir Karabükspor (Ordu 19 Eylül)

20.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)

20.30 Mersin İdmanyurdu-Kayserispor (Tevfik Sırrı Gür)

18.00 Trabzonspor-Eskişehirspor (Hüseyin Avni Aker)



23. Hafta



28 Ocak Cumartesi:

16.00 Medical Park Antalyaspor-Gençlerbirliği (Mardan Antalyaspor)

19.00 Bursaspor-Galatasaray (Bursa Atatürk)

29 Ocak Pazar:

13.00 Kardemir Karabükspor-Manisaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.00 Samsunspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Samsun 19 Mayıs)

13.00 Eskişehirspor-Orduspor (Eskişehir Atatürk)

16.00 Ankaragücü-Trabzonspor (Ankara 19 Mayıs)

16.00 Gaziantepspor-Sivasspor (Kamil Ocak)

19.00 Fenerbahçe-Mersin İdmanyurdu (Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu)

30 Ocak Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Beşiktaş (Kayseri Büyükşehir Belediye Kadir Has)





24. Hafta



1 Şubat Çarşamba:

18.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Orduspor-Ankaragücü (Ordu 19 Eylül)

18.00 Gençlerbirliği-Gaziantepspor (Ankara 19 Mayıs)

20.30 Trabzonspor-Bursaspor (Hüseyin Avni Aker)

20.30 Galatasaray-Medical Park Antalyaspor (Türk Telekom Arena)

2 Şubat Perşembe:

18.00 Sivasspor-Kayserispor (Sivas 4 Eylül)

18.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun 19 Mayıs)

20.30 Manisaspor-Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)

20.30 Beşiktaş-Mersin İdmanyurdu (Fiyapı İnönü)







