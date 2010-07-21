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Spor

SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN MAÇLARI İSTANBUL (A.A)

21 Temmuz 2010 17:32

-SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN MAÇLARI İSTANBUL (A.A) - 21.07.2010 - Süper Lig'de 2010-2011 futbol sezonu fikstürü İstanbul'da çekildi. Haliç Kongre Merkezi Sadabad Salonu'nda, Futbol Federasyonu ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen Süper Lig fikstür çekimine göre, 13, 14, 15, 16 Ağustos'ta yapılacak ilk hafta maçlarının programı şöyle: Fenerbahçe-Antalyaspor Kardemir Karabükspor-Manisaspor İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kayserispor Ankaragücü-Trabzonspor Bucaspor-Beşiktaş Gaziantepspor-Kasımpaşa Eskişehirspor-Gençlerbirliği Bursaspor-Konyaspor Sivasspor-Galatasaray

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