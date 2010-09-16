-SÜPER LİG'DE HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın perdesi yarın Trabzon'da yapılacak Trabzonspor-Manisaspor maçıyla açılıyor. Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Eylül Pazar günü yapılacak sezonun ilk lig derbisine de sahne olacak 5. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 20.00 Trabzonspor-Manisaspor (Hüseyin Avni Aker) 18 Eylül Cumartesi: 18.00 Sivasspor-Eskişehirspor (Sivas 4 Eylül) 18.00 Ankaragücü-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs) 20.30 Medical Park Antalyaspor-Kayserispor (Mardan Antalyaspor) 20.30 Bucaspor-Galatasaray (İzmir Atatürk) 19 Eylül Pazar: 18.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) 20.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu) 20.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Konyaspor (Ali Sami Yen) 20 Eylül Pazartesi: 20.00 Gaziantepspor-Bursaspor (Kamil Ocak)