Süper Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, Kasımpaşa-Alanyaspor ve Kayserispor-Antalyaspor karşılaşmaları ile sona erdi.
Haftanın kapanış maçlarında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerken, Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.
Medipol Başakşehir'in 23 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 9. haftasında alınan sonuçlar ve 10. haftanın programı...
9. haftanın sonuçları
Gençlerbirliği-Beşiktaş: 1-1
Gaziantepspor-Osmanlıspor: 3-1
Bursaspor-Atiker Konyaspor: 2-0
Adanaspor-Galatasaray: 0-1
Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: 5-1
Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-2
Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 5-0
Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-1
Kayserispor-Antalyaspor: 0-1
10. haftanın programı
4 Kasım Cuma
20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir
5 Kasım Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor
16.00 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor
19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği
19.00 Beşiktaş-Trabzonspor
6 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor
16.00 Osmanlıspor-Kayserispor
19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe
19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa.
Puan durumu
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 9 23
2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 9 21
3.GALATASARAY A.Ş. 9 20
4.BURSASPOR 9 19
5.FENERBAHÇE A.Ş. 9 15
6.KARDEMİR KARABÜKSPOR 9 12
7.GENÇLERBİRLİĞİ 9 11
8.OSMANLISPOR 9 11
9.GAZİANTEPSPOR 9 11
10.KASIMPAŞA A.Ş. 9 11
11.TRABZONSPOR A.Ş. 9 11
12.ATİKER KONYASPOR 9 10
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 9
14.AKHİSAR BELEDİYE 9 9
15.KAYSERİSPOR 9 8
16.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 8
17.ANTALYASPOR A.Ş. 9 6
18.ADANASPOR A.Ş. 9 5