Süper Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, Kasımpaşa-Alanyaspor ve Kayserispor-Antalyaspor karşılaşmaları ile sona erdi.

Haftanın kapanış maçlarında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerken, Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir'in 23 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 9. haftasında alınan sonuçlar ve 10. haftanın programı...

9. haftanın sonuçları

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 1-1

Gaziantepspor-Osmanlıspor: 3-1

Bursaspor-Atiker Konyaspor: 2-0

Adanaspor-Galatasaray: 0-1

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: 5-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-2

Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 5-0

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

Kayserispor-Antalyaspor: 0-1

10. haftanın programı

4 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir

5 Kasım Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor

16.00 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor

19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

6 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor

16.00 Osmanlıspor-Kayserispor

19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe

19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa.

Puan durumu



1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 9 23

2.BEŞİKTAŞ A.Ş. 9 21

3.GALATASARAY A.Ş. 9 20

4.BURSASPOR 9 19

5.FENERBAHÇE A.Ş. 9 15

6.KARDEMİR KARABÜKSPOR 9 12

7.GENÇLERBİRLİĞİ 9 11

8.OSMANLISPOR 9 11

9.GAZİANTEPSPOR 9 11

10.KASIMPAŞA A.Ş. 9 11

11.TRABZONSPOR A.Ş. 9 11

12.ATİKER KONYASPOR 9 10

13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 9

14.AKHİSAR BELEDİYE 9 9

15.KAYSERİSPOR 9 8

16.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 8

17.ANTALYASPOR A.Ş. 9 6

18.ADANASPOR A.Ş. 9 5