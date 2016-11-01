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Spor

Süper Lig'de haftanın görünümü

Spor Toto Süper Lig'de Başakşehir 23 puanla lider, Beşiktaş 21 puanla ikinci, Galatasaray ise 20 puanla 3. sırada yer aldı

01 Kasım 2016 01:53

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta mücadelesi, Kasımpaşa-Alanyaspor ve Kayserispor-Antalyaspor karşılaşmaları ile sona erdi. 

Haftanın kapanış maçlarında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yenerken, Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 1-0 mağlup etti ve bu sezonki ilk galibiyetini elde etti.

Medipol Başakşehir'in 23 puanla liderliğini sürdürdüğü ligin 9. haftasında alınan sonuçlar ve 10. haftanın programı...

 

9. haftanın sonuçları

 

Gençlerbirliği-Beşiktaş: 1-1

Gaziantepspor-Osmanlıspor: 3-1

Bursaspor-Atiker Konyaspor: 2-0

Adanaspor-Galatasaray: 0-1

Medipol Başakşehir-Akhisar Belediyespor: 5-1

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 2-2

Fenerbahçe-Kardemir Karabükspor: 5-0

Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 2-1

Kayserispor-Antalyaspor: 0-1

 

10. haftanın programı

 

4 Kasım Cuma

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir

5 Kasım Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gaziantepspor

16.00 Kardemir Karabükspor-Gaziantepspor

19.00 Antalyaspor-Gençlerbirliği

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor

6 Kasım Pazar

13.30 Çaykur Rizespor-Adanaspor

16.00 Osmanlıspor-Kayserispor

19.00 Akhisar Belediyespor-Fenerbahçe

19.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa.

 

Puan durumu

 

             
1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR   9    23
2.BEŞİKTAŞ A.Ş.    9    21
3.GALATASARAY A.Ş.    9    20
4.BURSASPOR    9    19
5.FENERBAHÇE A.Ş.    9    15
6.KARDEMİR KARABÜKSPOR    9    12
7.GENÇLERBİRLİĞİ    9    11
8.OSMANLISPOR         9    11
9.GAZİANTEPSPOR    9    11
10.KASIMPAŞA A.Ş.    9    11
11.TRABZONSPOR A.Ş.    9    11
12.ATİKER KONYASPOR    9    10
13.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.    9    9
14.AKHİSAR BELEDİYE     9    9
15.KAYSERİSPOR    9    8
16.AYTEMİZ ALANYASPOR    9    8
17.ANTALYASPOR A.Ş.    9    6
18.ADANASPOR A.Ş.    9    5

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