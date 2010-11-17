-SÜPER LİG'DE GOLLER YABANCI OYUNCULARDAN İZMİR (A.A) - 17.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de şu ana kadar oynanan maçlardaki 278 golün 143'ünü yabancı oyuncular kaydetti. Ligde 12. haftaya kadar oynanan 81 maçta toplam 278 gol atılırken, 5 oyuncu kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı. Kasımpaşa'dan Luiz Henrique, Gençlerbirliği'nden Aykut Demir, Fenerbahçe'den Mehmet Topuz, Eskişehirspor'dan Volkan Yaman ve Sivasspor'dan Diallo kendi kalesine gol atan isimleri oldu. 273 golün 143'ünü yabancı futbolcular, 130'unu Türk oyuncular kaydetti. 132 farklı futbolcunun attığı gollerde 58 yabancı ve 74 Türk oyuncunun imzası var. -EN GOLCÜ EMENİKE- Yabancı oyuncuların daha fazla gol attığı ligde gol krallığında da yabancı futbolcular üst sıralarda yer alıyor. Ligin en golcü oyuncusu 8 gol atan Kardemir Karabüksporlu Emenike olurken, bu oyuncuyu 7'şer golle Beşiktaş'tan Bobo, Manisaspor'dan Simpson ve Fenerbahçeli Niang takip ediyor. Türk oyunculardan en fazla gol atanlar ise 6'şar golü bulunan Fenerbahçeli Semih Şentürk ve Trabzonsporlu Umut Bulut. Ligde 17 gol atan Manisaspor'un ve 19 golü bulunan Kardemir Karabükspor'un 15'şer golü yabancı oyunculardan geldi. Türk oyuncuların daha fazla gol attığı takımlar arasında Bucaspor'un 5 golünden 4'ünü, Eskişehirspor'un 9 golünden 7'sini, Bursaspor'un ise 19 golünden 14'ünü Türk oyuncular kaydettiler.