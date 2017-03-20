Süper Lig'de gol rekoru

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi, futbolseverlerin bu sezon en çok gol izlediği hafta oldu.

Ligde bu hafta yapılan 9 maçta, 4 ev sahibi takımı, 3 de deplasman ekibi sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç da beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda toplam 33 gol atıldı.

25. haftanın en gollü karşılaşması Kayseri'de oynandı. Kayserispor ile Gaziantepspor arasındaki mücadelede taraftarlar 7 kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşma, Gaziantepspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlanırken, haftanın en gollü maçı olma özelliğini taşıdı.

Ligin bu haftasında sadece Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından gol sesi çıkmadı.

Ligde daha önce takımlar 19. haftada 31, 24. haftada ise 30 kez gol sevinci yaşamıştı.

25. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 2-3

Kasımpaşa-Osmanlıspor: 3-2

Kayserispor-Gaziantepspor: 3-4

Adanaspor-Akhisar Belediyespor: 2-1

Trabzonspor-Galatasaray: 2-0

Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor: 1-0

Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor: 3-3

Bursaspor-Aytemiz Alanyaspor: 1-3

Antalyaspor-Beşiktaş: 0-0

576 gol atıldı

Spor Toto Süper Lig'de 25 hafta sonunda 576 kez fileler havalandı.

Süper Lig'de en az gol 7. haftada (11 gol) kaydedildi.

Ligde 18. hafta oynanması planlanan Gaziantepspor-Gençlerbirliği karşılaşması, başkent ekibinin kulüp başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti.