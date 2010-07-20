-SÜPER LİG'DE FİKSTÜR YARIN ÇEKİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Turkcell Süper Lig'de 2010-2011 sezonu fikstür çekimi yarın İstanbul'da yapılacak. Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonu'nda, Futbol Federasyonu yetkilileri ile Süper Lig'de mücadele edecek 18 kulübün temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimi saat 14.00'te başlayacak. 2010-2011 sezon planlamasına göre, Süper Lig'de yeni sezon 15 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak. Ligin ilk devresi 19 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek. İkinci devresi 23 Ocak 2011'de başlayacak olan Süper Lig'de 2010-2011 sezonu, 22 Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla sona erecek.