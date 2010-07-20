T24 LogoT24 Logo
Spor

SÜPER LİG'DE FİKSTÜR YARIN ÇEKİLİYOR İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2010 13:16

-SÜPER LİG'DE FİKSTÜR YARIN ÇEKİLİYOR İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Turkcell Süper Lig'de 2010-2011 sezonu fikstür çekimi yarın İstanbul'da yapılacak. Haliç Kongre Merkezi Sadabat Salonu'nda, Futbol Federasyonu yetkilileri ile Süper Lig'de mücadele edecek 18 kulübün temsilcilerinin katılacağı fikstür çekimi saat 14.00'te başlayacak. 2010-2011 sezon planlamasına göre, Süper Lig'de yeni sezon 15 Ağustos 2010 tarihinde başlayacak. Ligin ilk devresi 19 Aralık 2010'da oynanacak 17. hafta karşılaşmalarıyla bitecek. İkinci devresi 23 Ocak 2011'de başlayacak olan Süper Lig'de 2010-2011 sezonu, 22 Mayıs 2011'de oynanacak maçlarla sona erecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24