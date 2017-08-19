Süper Lig'de Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor

Trabzon son Kadıköy galibiyetini 1997-1998 sezonunda aldı

İSTANBUL,(DHA)

Avrupa Ligi Play off turu ilk maçında deplasmanda Vardar\'a 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, Süper Lig\'in 2\'nci haftasında yarın saat 21:45\'te Ülker Stadyumu\'nda Trabzonspor\'u konuk edecek.

Ligin ilk haftasında Göztepe ile berabere kalan ve ardından Avrupa\'da Vardar\'a yenilen Fenerbahçe sıkıntılı günler geçiriyor. Sakat oyuncuların henüz düzelmemesi, yeni transferlerin ise uyum sürecini tam anlamıyla atlatamaması yüzünden Teknik Direktör Aykut Kocaman\'ınr nasıl bir kadro seçeceği merak ediliyor.

Trabzonspor\'da ise yüzler gülüyor. Eski golcüsü Burak Yılmaz\'ı tekrardan kadrosuna katan oyuncunun Konyaspor karşılaşmasında gösterdiği performans hem teknik heyeti hem de taraftarları oldukça memnun etti. Bu sene hedefini daha yükseğe koyan Bordo-Mavili ekipte hedef İstanbul\'dan puan ya da puanlarla dönmek.

TRABZON KAZANAMIYOR

İki takım arasında Kadıköy\'de oynanan karşılaşmalarda Fenerbahçe\'nin üstünlüğü bulunuyor. Trabzonspor, İstanbul\'da oynanan karşılaşmalarda son galibiyetini 1997-1998 sezonunda 3-1\'lik skorla aldı. Bordo-Mavili ekip 2009-2010 sezonundan itibaren oynanan 8 maçta Fenerbahçe\'ye sadece 2 gol atabildi.

KALE VOLKAN\'A

Göztepe maçında yediği hatalı golle hedef haline gelen kaptan Volkan Demirel\'e, Aykut Kocaman Vardar maçı öncesinde sahip çıksa da, Vardar maçında kaleyi Kameni\'ye teslim etmişti. Ancak Kamerunlu kaleci de Vardar maçında gösterdiği performansla güven vermedi. Tecrübeli çalıştırıcının, Trabzonspor maçında kaleyi tekrardan Volkan Demirel\'e emanet etmesi bekleniyor.

ONUR DÖNÜYOR

Geçen sezonun 33\'üncü haftasındaki Fenerbahçe maçından sonra yaşanan olaylarda 2 maçlık ceza alan kaptan Onur Kıvrak\'ın cezası bitiyor. Geçen senenin son maçında Bursaspor\'a karşı forma giyemeyen tecrübeli kaleci, ligin ilk haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında da forma giyememişti. Cezasını tamamlayan Onur Kıvrak\'ın Fenerbahçe maçına ilk 11\'de başlaması bekleniyor.

MAÇIN HAKEMİ

Fenerbahçe ile Trazbzonspor arasında Pazar günü Ülker Stadyumu\'nda oynanacak olan karşılaşmayı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık\'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan yapacak. Maçın 4\'üncü hakemi ise Suat Arslanboğa olacak.

