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Spor

Süper Lig'de beklenmedik ayrılık!

Göztepe'den resmi ayrılık açıklaması geldi

22 Mayıs 2018 20:26

Göztepe, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Göztepe'den yapılan açıklama şöyle;

"Uzun yıllar sonra çıktığımız Süper Lig'deki ilk sezonumuzda Teknik Direktörlük görevimizi üstlenen ve başarılı bir sezon geçirmemizde çok önemli katkılarda bulunan Tamer Tuna ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Tamer Tuna ve ekibine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki mesleki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz."

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