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Spor

SÜPER LİG'DE 8. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A)

13 Ekim 2010 16:09

-SÜPER LİG'DE 8. HAFTANIN HAKEMLERİ İSTANBUL (A.A) - 13.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarında görevli hakemler şunlar: 15 Ekim Cuma: 20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor: Bünyamin Gezer 16 Ekim Cumartesi: 15.30 Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Deniz Çoban 17.30 Gaziantepspor-Bucaspor: Süleyman Abay 19.00 Beşiktaş-Manisaspor: Barış Şimşek 17 Ekim Pazar: 15.30 Gençlerbirliği-Medical Park Antalyaspor: Serkan Çınar 15.30 Kasımpaşa-Trabzonspor: Suat Arslanbağa 17.30 Kayserispor-Sivasspor: Cüneyt Çakır 19.00 Galatasaray-Ankaragücü: Tolga Özkalfa 18 Ekim Pazartesi: 19.00 Konyaspor-Fenerbahçe: Abdullah Yılmaz

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