Süper Lig'de 8. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 8. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Halis Özkahya

6 Ekim Cumartesi:

13.30 Kayserispor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

16.00 Bursaspor-MKE Ankaragücü: Özgür Yankaya

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

19.00 Antalyaspor-Galatasaray: Cüneyt Çakır

7 Ekim Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım

18.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.00 Akhisarspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

20.30 Atiker Konyaspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk