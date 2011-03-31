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Spor

SÜPER LİG'DE 29 VE 30. HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A)

31 Mart 2011 17:27

-SÜPER LİG'DE 29 VE 30. HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 31.03.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 29 ve 30. hafta maçlarının programı belli oldu.  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle: -29. HAFTA- 15 Nisan Cuma: 20.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Fiyapı İnönü) 16 Nisan Cumartesi:  14.00 Ankaragücü-Bucaspor (Ankara 19 Mayıs)  16.00 Kardemir Karabükspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Necmettin Şeyhoğlu) 19.00 Fenerbahçe-Gaziantepspor (Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu)  17 Nisan Pazar: 14.00 Sivasspor-Kasımpaşa (Sivas 4 Eylül) 16.00 Kayserispor-Konyaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) 17.00 Medical Park Antalyaspor-Eskişehirspor (Mardan Antalyaspor) 19.00 Trabzonspor-Bursaspor (Hüseyin Avni Aker)  18 Nisan Pazartesi: 20.00 Manisaspor-Galatasaray (Manisa 19 Mayıs) -30. HAFTA- 22 Nisan Cuma: 20.00 Eskişehirspor-Trabzonspor (Eskişehir Atatürk) 23 Nisan Cumartesi: 14.00 Kardemir Karabükspor-Sivasspor (Necmettin Şeyhoğlu)  16.00 Bursaspor-Manisaspor (Bursa Atatürk) 19.00 Galatasaray-Kayserispor (Türk Telekom) 24 Nisan Pazar: 14.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa (Ankara 19 Mayıs)  16.00 Gaziantepspor-Medical Park Antalyaspor (Kamil Ocak) 17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat) 19.00 Bucaspor-Fenerbahçe (Yeni Buca) 25 Nisan Pazartesi: 20.00 Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

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